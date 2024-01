Nilai Rupiah Bergerak Melemah, Waswas Rilis Data Inflasi AS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak dalam tren melemah pada perdagangan hari ini, Rabu, (10/1/2024). Adapun, mata uang Asia dan indeks dolar AS terpantau melemah pagi ini.

Berdasarkan data Bloomberg, pukul 09.20 WIB rupiah mencatatkan pelemahan 0,20% atau 31 poin ke level Rp15.551 per dolar AS. Sedangkan indeks dolar AS bergerak melemah 0,05% ke posisi 102,52.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya terpantau mayoritas melemah terhadap dolar AS . Misalnya yen Jepang turun 0,20%, dolar Singapura melemah 0,03%, dolar Taiwan melemah 0,14%, yuan China turun 0,08%, dan peso Filipina ambles 0,40%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan mata uang rupiah diprediksi fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.490- Rp15.550 hari ini

Dia mengatakan spekulasi pelaku pasar sangat bias terhadap dolar AS menjelang data inflasi AS atau indeks harga konsumen utama yang dirilis pada Kamis, (11/1/2024) waktu setempat.

"Angka tersebut diperkirakan menunjukkan sedikit peningkatan inflasi pada bulan Desember, ditambah dengan kuatnya data nonfarm payrolls, memberikan The Fed lebih banyak ruang untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama," ujar Ibrahim dalam riset Selasa, (9/1/2024).

Ibrahim mengatakan pejabat The Fed juga menolak ekspektasi penurunan suku bunga lebih awal. Presiden Fed Atlanta Ralph Bostic mengatakan bahwa dengan inflasi yang masih jauh di atas target tahunan The Fed sebesar 2%, dia tetap bias terhadap kebijakan yang tetap ketat dalam jangka pendek.

Meskipun Bostic masih memperkirakan suku bunga akan turun pada 2024, dia hanya memperkirakan penurunan sebesar 50 basis poin atau jauh lebih kecil dari ekspektasi pasar.

Indikator CME Fedwatch menunjukkan para pelaku pasar memperkirakan peluang 59,4% untuk pemotongan suku bunga di bulan Maret 2024, turun dari 64% yang terlihat pada hari Senin (8/1/2024).

Selain data AS, fokus pekan ini juga tertuju pada angka inflasi dan perdagangan China untuk Desember 2023, yang akan dirilis pada Jumat (12/1). Negara importir komoditas terbesar di dunia ini diperkirakan masih mengalami disinflasi pada Desember, sementara aktivitas perdagangan, terutama ekspor diperkirakan juga menurun.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia di 2023 mencapai US$146,4 miliar, atau melonjak US$8,3 miliar dibandingkan dengan posisi pada akhir November 2023 sebesar US$138,1 miliar.

Peningkatan cadangan devisa tersebut sejalan dengan sentimen pasar terkait prospek penurunan suku bunga dari bank sentral global terutama The Fed yang berdampak terhadap penguatan rupiah sebesar 0,73% secara bulanan (month-to-month/mtm) atau 1,10% secara year to date (ytd) menjadi Rp15.396 per dolar AS.

