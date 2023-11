Cermati Saham EMTK, PGEO hingga AMRT saat IHSG Rawan Koreksi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini rawan terkoreksi mengikuti pelemehan Wall Street. Sejumlah saham seperti EMTK, PGEO, hingga AMRT mendapatkan rekomendasi beli dari analis.

Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan IHSG hari ini berpotensi melemah terbatas. Level support IHSG akan berada di 6.960-7.000, sementara level resistensi IHSG berada di 7.030-7.050

Di Wall Street, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah sebesar 0,16%, begitu juga dengan S&P 500 yang turun sebesar 0,20%, sementara indeks Nasdaq turut terkoreksi sebesar 0,07% pada akhir perdagangan Senin (27/22/2023) waktu setempat.

"Indeks ketiga bursa turun setelah mencatat kenaikan selama empat minggu berturut-turut," kata Fanny dalam risetnya, Selasa (28/11/2023).

Beberapa saham e-commerce mengalami kenaikan, seperti saham Amazon dan Shopify masing-masing menguat 0,7% dan 4,9%. New home sales AS pada Oktober 2023 mencapai -5,6% MoM. Hari ini AS akan menyampaikan CB consumer confidence untuk November 2023.

Dari pasar Asia, China melaporkan industrial profits Oktober sebesar -7,8% YoY. Hong Kong mencatat defisit neraca perdagangan sejumlah 25,8 miliar dolar Hong Kong per Oktober 2023. Service PPI Jepang per Oktober 2023 mencapai 2,3%, tertinggi sejak Januari 2020. Korea Selatan menyampaikan indeks keyakinan konsumen sebesar 97,2 per November 2023.

Berikut saham pilihan BNI Sekuritas untuk perdagangan hari ini, Selasa:

1. EMTK: Buy on Weakness

Support di 610, cutloss jika break di bawah 590.

Jika tidak break di bawah 610, potensi naik ke 645-660 short term.

2. BREN: Spec Buy

Support di 5950, cutloss jika break di bawah 5850.

Jika tidak break di bawah 5850, potensi naik ke 6300-6450 short term.

3. PGEO: Spec Buy

Support di 1000, cutloss jika break di bawah 980.

Jika tidak break di bawah 1000, potensi naik ke 1050-1100 short term.

4. DRMA: Spec Buy

Support di 1500, cutloss jika break di bawah 1460.

Jika tidak break di bawah 1460, potensi naik ke 1550-1600 short term.

5. AMRT: Spec Buy

Support di 2860, cutloss jika break di bawah 2840.

Jika tidak break di bawah 2860, potensi naik ke 2900-2930 short term.

6. MAPA: Buy on Weakness

Support di 800, cutloss jika break di bawah 780.

Jika tidak break di bawah 780, potensi naik ke 830-850 short term.

