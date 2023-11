Prediksi IHSG Tergelincir dari 7.000, Cek saham ADRO, APLN, BMRI, INTP

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) diprediksi rawan terkoreksi pada perdagangan Selasa (28/11/2023). MNC Sekuritas menjagokan saham ADRO, APLN, BMRI, INTP.

IHSG menguat 0,1% ke 7,013 dan masih didominasi dengan munculnya volume pembelian pada awal pekan Senin (27/11/2023). Saat ini, diperkirakan IHSG sudah berada di akhir wave v dari wave (i) sehingga penguatan IHSG pun sudah relatif terbatas dan rawan terkoreksi untuk membentuk wave (ii) dari wave [iii].

"Diperkirakan, koreksi dari IHSG akan menguji rentang area terdekat di 6.962-6.997," papar tim riset MNC Sekuritas.

Support IHSG hari ini di posisi 6.968, 6.893, sedangkan resistan 7.050, 7.090. MNC Sekuritas pun memberikan rekomendasi saham pilihan.

Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

ADRO - Buy on Weakness

ADRO menguat 0,4% ke 2,550 disertai dengan munculnya volume pembelian. Namun, kami perkirakan posisi ADRO saat ini masih berada pada bagian dari wave [ii] dari wave C, hal tersebut berarti ADRO masih rawan terkoreksi terlebih dahulu dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 2,430-2,500

Target Price: 2,620, 2,750

Stoploss: below 2,380

APLN - Buy on Weakness

APLN menguat 3,1% ke 132 disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatannya masih tertahan Upper Band. Selama APLN masih mampu bergerak di atas 126 sebagai stoplossnya, maka posisi APLN saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave iii dari wave (i).

Buy on Weakness: 128-132

Target Price: 143, 150

Stoploss: below 126

BMRI - Buy on Weakness

BMRI menguat 0,4% ke 5,900 disertai munculnya volume pembelian, namun penguatan BMRI masih tertahan oleh MA60. Posisi BMRI saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave (ii) dari wave [v], sehingga BMRI masih rawan terkoreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 5,750-5,850

Target Price: 5,975, 6,250

Stoploss: below 5,625

INTP - Spec Buy

INTP terkoreksi 0,3% ke 9,400 disertai dengan munculnya volume penjualan. Selama INTP masih mampu berada di atas 9,200 sebagai stoplossnya, maka posisi INTP saat ini sedang berada di awal wave [iii] dari wave C, sehingga INTP masih berpeluang berbalik menguat.

Spec Buy: 9,225-9,250

Target Price: 9,650, 10,125

Stoploss: below 9,200

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

