Laba Bersih HMSP Makin Mengepul, 10 Analis Pasang Rekomendasi Beli

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten rokok PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) berhasil meraih laba bersih Rp6,20 triliun per kuartal III/2023, atau naik 26,5 persen. Di tengah peningkatan laba bersih, konsensus analis di Bloomberg didominasi rekomendasi beli untuk saham HMSP.

Berdasarkan konsensus data Bloomberg Terminal per 31 Oktober 2023, sebanyak 10 analis atau 52,6 persen merekomendasikan beli saham HMSP. Sementara itu, 7 analis atau 36,8 persen merekomendasikan tahan, dan 2 analis lainnya atau 10,5 persen merekomendasikan jual.

Target harga saham HMSP selama 12 bulan ke depan berada di level Rp1.067 dengan harga terakhir di level Rp910. Sementara itu, peluang return atau imbal hasil HMSP sebesar 17,3 persen.

Salah satu rekomendasi beli atau buy saham HMSP datang dari analis Trimegah Sekuritas Indonesia dengan target price (TP) di level Rp1.400. Lalu, terdapat Macquarie Sekuritas Indonesia dan UOB Kay Hian Sekuritas (Indonesia) yang sama-sama merekomendasikan buy dengan TP Rp1.300.

Sementara itu, beberapa rekomendasi tahan atau hold datang dari analis Bahana Sekuritas dan Ciptadana Sekuritas Asia dengan masing-masing TP di level Rp1.100 dan Rp1.000.

Sedangkan, CGS-CIMB Sekuritas Indonesia dan Citigroup Sekuritas Indonesia masing-masing merekomendasikan jual atau sell dengan TP Rp845 dan Rp790.

Pada perdagangan hari ini, Selasa (31/10/2023) pukul 16.05 WIB saham HMSP melemah 1,09 persen atau 10 poin ke harga Rp910.

Di sisi lain, HMSP membukukan penjualan bersih sebesar Rp87,29 triliun pada Januari-September 2023. Penjualan tersebut meningkat 4,67 persen dibandingkan dengan Rp83,39 triliun per September 2022.

Meningkatnya kinerja top line HMSP diikuti dengan kenaikan beban pokok penjualan menjadi Rp72,85 triliun per September 2023, dibandingkan dengan Rp70,94 triliun per September 2022.

Kenaikan beban pokok penjualan lebih rendah daripada kenaikan penjualan, terutama disebabkan oleh beban pita cukai yang justru turun dari Rp50,34 triliun per September 2022 menjadi Rp48,81 triliun per kuartal III/2023.

Adapun laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk tercatat naik 26,58 persen menjadi Rp6,20 triliun sepanjang Januari-September 2023. Per kuartal III/2022 laba bersih yang dikantongi HMSP sebesar Rp4,90 triliun.

Laba per saham HMSP pun naik menjadi Rp53 per September 2023 dibandingkan dengan sebelumnya Rp42 per saham. (Daffa Naufal Ramadhan)

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

