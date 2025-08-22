Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Inovasi Bisnis jadi Tumpuan Kinerja Emiten Rokok saat Pendapatan Terkikis

Emiten rokok alami penurunan kinerja akibat daya beli melemah dan cukai naik. Inovasi produk bebas asap dan diversifikasi bisnis jadi solusi.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 19:52
Share
Petugas Bea Cukai memeriksa sejumlah pita cukai rokok. / dok. Ditjen Bea Cukai Kemenkeu
Petugas Bea Cukai memeriksa sejumlah pita cukai rokok. / dok. Ditjen Bea Cukai Kemenkeu

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten rokok mencatat kinerja keuangan negatif pada semester I/2025. Ketika daya beli masyarakat melemah, inovasi bisnis diharapkan dapat menopang pendapatan yang terkikis.

Analis Kiwoom Sekuritas Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan pertumbuhan emiten rokok bergantung regulasi pemerintah, mengingat cukai yang terus naik membuat harga jual produk meningkat dan masyarakat beralih pada rokok murah. 

"Hal ini membuat rokok ilegal menjadi banyak, sehingga peralihan daya beli ini masih menjadi ancaman dari sisi top line. Di sisi lain, inovasi produk pun perlu dilakukan seperti pada HMSP yang memiliki produk smoke free, walaupun masih belum kontribusi besar tetapi terlihat adanya pertumbuhan pendapatan," kata Azis kepada Bisnis, Jumat (22/8/2025).

Berdasarkan laporan keuangan semester I/2025, PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) menorehkan kontraksi penjualan bersih 4,57% year on year (YoY) dari Rp57,82 triliun menjadi Rp55,17 triliun. Dari semua segmen, penjualan produk bebas asap menopang kinerja keuangan HMSP. Penjualan produk ini tumbuh 63,52% YoY dari Rp691,76 miliar menjadi Rp1,31 triliun.

Baca Juga : KAI Tolak Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta

Kala daya beli melemah, produk sigaret kretek mesin (SKM) HMSP terkontraksi 11,27% YoY dari Rp33,88 triliun menjadi Rp30,06 triliun.

Kondisi serupa juga dialami kompetitor, PT Gudang Garam Tbk. (GGRM). Penjualan segmen SKM turun 10,76% YoY dari Rp44,53 triliun menjadi Rp39,74 triliun. Segmen ini berkontribusi atas 90% penjualan GGRM.

Alhasil, pendapatan bersih GGRM terpangkas 11,30% YoY dari Rp50,02 triliun menjadi Rp44,37 triliun. Dari sisi bottom line, laba bersih GGRM tergerus 87,01% YoY dari Rp925,52 miliar menjadi Rp120,25 miliar.

Kondisi berbeda ditunjukkan PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM). Perseroan mencatat pertumbuhan penjualan bersih secara tahunan dari Rp2,22 triliun menjadi Rp2,88 triliun. Pertumbuhan ini ditopang oleh penjualan dari segmen SKM yang meningkat dari Rp1,28 triliun menjadi Rp1,73 triliun.

Dengan kinerja top line yang solid, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih WIIM tumbuh tipis, dari Rp147,27 miliar pada semester I/2024 menjadi Rp148,29 miliar dalam semester I/2025.

Kiwoom Sekuritas merekomendasikan beli untuk WIIM dengan target harga di rentang Rp845-Rp835, dari harga saat ini di Rp830 per saham.

"Rekomendasi trading buy WIIM dengan target Rp845-Rp835 dan support Rp805-Rp800," ujar Azis.

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta melihat kinerja saham dari emiten rokok selama semester I/2025 ini cukup mengecewakan, dipengaruhi oleh sentimen negatif dari penurunan kinerja.

Kondisi itu menurutnya disebabkan pelemahan daya beli masyarakat, peredaran rokok ilegal, hingga selera pasar yang sekarang mulai melirik segmen produk bebas asap.

"Untuk itu diharapkan emiten berbasis rokok melakukan adaptasi bisnis, contohnya GGRM sudah fokus ke infrastruktur juga dalam rangka sustainability," ujar Nafan.

Baca Juga : Setoran Cukai Rokok Masih Tumbuh 9,6% Per Juli 2025, Ini Pemicunya

Berdasarkan catatan Bisnis, GGRM telah mengambil langkah progresif memperluas lini bisnis infrastruktur sejak 2020. Akhir 2020 lalu, GGRM menambah modal ke anak usahanya, PT Surya Kerta Agung (SKA) yang sebelumnya sebesar Rp500 miliar menjadi Rp3 triliun dan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp500 miliar menjadi sebesar Rp1 triliun.

SKA adalah perusahaan bentukan Gudang Garam yang memang didirikan dengan tujuan bergerak di bidang infrastruktur. Perusahaan ini fokus menggarap pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan raya baik tol dan perlengkapannya. 

Pada awal November 2020, GGRM juga mengumumkan pembentukan cucu usaha bernama PT Surya Kertaagung Toll (SKT) yang didirikan di bawah SKA dan berkedudukan di Kediri.

Terbaru, pada Mei lalu GGRM menyuntik modal untuk anak usahanya, PT Surya Sapta Agung Tol (SSAT) sebesar Rp1,5 triliun. SSAT adalah anak usaha Gudang Garam yang menjadi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) proyek Jalan Tol Kediri-Tulungagung.

"Sehingga kalau ada emiten yang belum fokus melakukan diversifikasi bisnis, disarankan untuk menerapkan efisiensi bisnis. Ini sebagai langkah untuk memperkuat dari sisi keberlanjutannya. Di sisi lain, inovasi juga penting. Misal dengan mengeluarkan produk bebas asap," pungkasnya.

Nafan memberikan rekomendasi wait and see untuk saham-saham berbasis rokok seperti GGRM, HMSP, WIIM hingga ITIC.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pilah-pilih Saham Ramah Lingkungan (IDXESGL) Valuasi Murah, dari JSMR, CTRA, hingga BNGA
Premium
24 menit yang lalu

Pilah-pilih Saham Ramah Lingkungan (IDXESGL) Valuasi Murah, dari JSMR, CTRA, hingga BNGA

Big Money Shuffle BCA Holdings Amid Backlash and Rumors of Danantara Takeover
Premium
54 menit yang lalu

Big Money Shuffle BCA Holdings Amid Backlash and Rumors of Danantara Takeover

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

DPR-Sri Mulyani Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Tarif Masih Dibicarakan

DPR-Sri Mulyani Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Tarif Masih Dibicarakan

Adu Prospek Saham GGRM vs HMSP Usai Rilis Kinerja Keuangan Semester I/2025

Adu Prospek Saham GGRM vs HMSP Usai Rilis Kinerja Keuangan Semester I/2025

Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP) soal Inovasi Produk Hasil Tembakau hingga Rokok Elektrik

Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP) soal Inovasi Produk Hasil Tembakau hingga Rokok Elektrik

Strategi “Consumable” Grup Djarum di Balik Akuisisi Bakmi GM & Milklife

Strategi “Consumable” Grup Djarum di Balik Akuisisi Bakmi GM & Milklife

HM Sampoerna Gelar Pesta Rakyat Untuk Indonesia 2025

HM Sampoerna Gelar Pesta Rakyat Untuk Indonesia 2025

PREMIUM NOTE: Segmen GOTO, Aksi Investor di ASII, AMMN, hingga Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP)

PREMIUM NOTE: Segmen GOTO, Aksi Investor di ASII, AMMN, hingga Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP)

Gelisah Bos Grup Djarum Hingga Sampoerna (HMSP) soal Dampak Masif Rokok Ilegal

Gelisah Bos Grup Djarum Hingga Sampoerna (HMSP) soal Dampak Masif Rokok Ilegal

Lebih dari 72% Pria Indonesia Merokok, Paling Tinggi di Dunia

Lebih dari 72% Pria Indonesia Merokok, Paling Tinggi di Dunia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Inovasi Bisnis jadi Tumpuan Kinerja Emiten Rokok saat Pendapatan Terkikis
Bursa & Saham
32 menit yang lalu

Inovasi Bisnis jadi Tumpuan Kinerja Emiten Rokok saat Pendapatan Terkikis

Ada Isu Bakal Diakuisisi Perusahaan Global, Diamond Citra (DADA) Buka Suara
Korporasi
48 menit yang lalu

Ada Isu Bakal Diakuisisi Perusahaan Global, Diamond Citra (DADA) Buka Suara

Dian Swastatika (DSSA) Tetap Masuk Indeks MSCI Meski Bobot Saham Dikurangi
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Dian Swastatika (DSSA) Tetap Masuk Indeks MSCI Meski Bobot Saham Dikurangi

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel
Bursa & Saham
11 jam yang lalu

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel

Saham Emiten Afiliasi Hermanto Tanoko (AVIA) Masuk Indeks FTSE Russell
Korporasi
2 jam yang lalu

Saham Emiten Afiliasi Hermanto Tanoko (AVIA) Masuk Indeks FTSE Russell

Cek Cara Pesan Sukuk Ritel SR023 Lewat Growin' Mandiri Sekuritas
Obligasi & Reksadana
2 jam yang lalu

Cek Cara Pesan Sukuk Ritel SR023 Lewat Growin' Mandiri Sekuritas

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 Dekati Level Rp2 Juta per Gram

4

Wow! JP Morgan Blak-blakan soal Nasib Harga Emas pada Akhir Tahun 2025

5

Barito Pacific (BRPT) Kantongi Fasilitas Kredit Rp8,23 Triliun dari BRI (BBRI)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

KCIC Resmikan Flagship Store Whoosh Official Merchandise
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 Dekati Level Rp2 Juta per Gram

4

Wow! JP Morgan Blak-blakan soal Nasib Harga Emas pada Akhir Tahun 2025

5

Barito Pacific (BRPT) Kantongi Fasilitas Kredit Rp8,23 Triliun dari BRI (BBRI)