HM Sampoerna (HMSP) Raih Laba Rp6,2 Triliun per Kuartal III/2023, Naik 26,5%

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten rokok PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) mencatatkan peningkatan penjualan dan laba bersih selama Januari-September 2023. Penjualan HMSP mencapai Rp87,29 triliun dengan raihan laba bersih Rp6,20 triliun.

HMSP membukukan penjualan bersih sebesar Rp87,29 triliun pada Januari-September 2023. Penjualan tersebut meningkat 4,67% dibandingkan dengan Rp83,39 triliun per September 2022.

Pertumbuhan penjualan tersebut dibukukan Sampoerna meskipun mayoritas segmen memperlihatkan penurunan. Segmen sigaret kretek mesin (SKM) sebagai kontributor penjualan terbesar tercatat turun dari Rp55,06 triliun per September 2022 menjadi Rp53,40 triliun per September 2023.

Segmen sigaret putih mesin juga memperlihatkan penurunan dari Rp7,02 triliun menjadi Rp6,12 triliun. Namun segmen sigaret kretek tangan (SKT) tumbuh menjadi Rp25,66 triliun dibandingkan dengan Rp19,65 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Meningkatnya kinerja top line HMSP diikuti dengan kenaikan beban pokok penjualan menjadi Rp72,85 triliun per September 2023 dibandingkan dengan Rp70,94 triliun per September 2022.

Kenaikan beban pokok penjualan lebih rendah daripada kenaikan penjualan, terutama disebabkan oleh beban pita cukai yang justru turun dari Rp50,34 triliun per September 2022 menjadi Rp48,81 triliun per kuartal III/2023.

Adapun laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk tercatat naik 26,58 persen menjadi Rp6,20 triliun sepanjang Januari-September 2023. Per kuartal III/2022 laba bersih yang dikantongi HMSP sebesar Rp4,90 triliun.

Laba per saham HMSP pun naik menjadi Rp53 per September 2023 dibandingkan dengan sebelumnya Rp42 per saham.

Penjualan Rokok HMSP

Volume penjualan rokok PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) menembus 63,1 miliar batang sepanjang 9 bulan 2023. HMSP pun menguasai 28,8 persen pangsa pasar rokok di Indonesia.

Selama 9 bulan 2023, HMSP menjual sebanyak 63,1 miliar batang, turun 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 65,6 miliar batang.

Sepanjang Januari—September 2023, pangsa pasar Sampoerna bertengger di 28,8% atau naik 0,3 poin dibandingkan kuartal 9 bulan 2022 sebesar 28,5%.

Berdasarkan laporan pengendali HMSP, Philip Morris International, total pasar rokok Indonesia pada kuartal III/2023 menembus 219,1 miliar batang, turun 5,0% secara tahunan (year-on-year/YoY) daripada kuartal III/2022 yang berada di angka 230,6 miliar batang.

Terkoreksinya volume rokok yang dijual sepanjang 9 bulan 2023 sejalan dengan laporan Philip Morris pada awal 2023. Mereka mengestimasi volume total industri tembakau global pada 2023 akan turun 1 persen sampai 2 persen. Estimasi ini tanpa memperhitungkan China dan Amerika Serikat.

Secara kumulatif pada tiga bulan di kuartal III/2023, penjualan rokok Sampoerna turun daripada periode yang sama tahun sebelumnya. Penjualan rokok Sampoerna pada kurun Juli—September 2023 menembus 22,5 miliar batang meningkat dibandingkan dengan April—Juni 2023 yang berjumlah 20,8 miliar batang.

Meski demikian, pertumbuhan volume secara kuartalan ini tidak membuat total pangsa pasar HMSP naik secara kuartalan. Pangsa pasar HMSP secara kuartalan tetap sama, yakni 28,9%.

Chief Financial Officer Phillip Morris Internasional Emmanuel Babeau dalam presentasinya mengatakan portofolio Phillip Morris mencatatkan pertumbuhan pendapatan bersih organik yang kuat sebesar 6,2% pada kuartal III/2023 dan 5,6% sepanjang 9 bulan 2023.

Dalam hal penetapan harga, lanjutnya, portofolio PMI di Indonesia dan Jerman berkontribusi signifikan terhadap PMI.

"Dengan penetapan harga yang lebih baik pada kuartal III/2023 sebesar 9% dan sepanjang tahun ini sebesar 8,6%, kami sekarang memperkirakan peningkatan sepanjang tahun sebesar 8% hingga 8,5%," kata Emmanuel.

Sebagai informasi, hingga semester I/2023 HMSP membukukan penjualan bersih sebesar Rp56,15 triliun. Penjualan tersebut naik 4,95% dibandingkan dengan semester I/2022 sebesar Rp53,5 triliun.

Adapun laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk HMSP naik 23,03% menjadi Rp3,75 triliun di semester I/2023. Pada semester I/2023, HMSP tercatat hanya membukukan laba bersih sebesar Rp3,04 triliun.

