Saham BREN hingga MARI Erick Thohir Top Gainers Sepekan, TLKM & UNTR Laris Diburu Asing

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten milik konglomerat RI menghiasi jajaran saham top gainers selama sepekan periode 16-20 Oktober 2023. Misalnya, saham BREN milik Prajogo Pangestu, dan saham MARI milik Erick Thohir masuk jajaran saham tercuan, sedangkan saham TLKM dan AMMN masuk deretan saham paling laris di borong asing sepekan.

Berdasarkan data statistik Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu, (21/10/2023), saham PT Himalaya Energi Perkasa Tbk. (HADE) memimpin top gainers sepekan dengan lonjakan saham 100% ke level Rp6 per saham. Disusul PT PAM Mineral Tbk. (NICL) naik 75% ke posisi Rp96 per saham.

Selanjutnya, emiten milik taipan Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) juga masuk deretan saham tercuan sepekan dengan kenaikan 70,76% ke level Rp4.030 per saham. Diikuti PT Prima Cakrawala Abadi Tbk. (PCAR) yang naik 57,38% ke posisi Rp236 per saham.

Emiten pertambangan batu bata, PT Garda Tujuh Buana Tbk. (GTBO) menyusul di posisi ke-5 dengan menguat 53,98% ke level Rp870 per saham. Menyusul di posisi ke-6 PT Graha Mitra Asia Tbk. (RELF) yang naik 53,33% ke posisi Rp69 per saham.

Berturut-turut, tiga saham terakhir yang masuk jajaran top gainers sepekan yaitu PT Dewi Shri Farmindo Tbk. (DEWI) yang naik 44% ke posisi Rp72 per saham. Sementara emiten milik Erick Thohir, PT Mahaka Radio Integra Tbk. (MARI) berada di posisi ke-9 dengan naik 39,13% ke level Rp128 per saham, dan terakhir, saham AIMS menguat 35,19 persen ke level Rp292 per saham.

10 Top Gainers Sepekan 16-20 Oktober 2023:

1. HADE (+136,54%)

2. NICL (+45,95%)

3. BREN (+35,76%)

4. PCAR (+34,86%)

5. GTBO (+28,79%)

6. RELF (+26,67%)

7. RICY (+23,40%)

8. DEWI (+22,31%)

9. MARI (+21,31%)

10. AIMS (+20,96%)



Di lain sisi, Sederet saham menjadi favorit investor asing pada perdagangan selama sepekan. Emiten sektor telekomunikasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dan PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMNN) memimpin jajaran saham paling banyak diburu asing.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan aksi beli bersih atau net buy investor asing sebesar Rp8,49 triliun secara year-to-date (ytd) hingga akhir perdagangan Jumat, (20/10/2023).

"Investor asing pada hari ini [Jumat, 20/10] mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp288,56 miliar dan sepanjang tahun 2023 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp8,49 triliun," ujar PJS Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dikutip Sabtu, (21/10/2023).

Berdasarkan data RTI, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) paling banyak diborong asing dengan net buy Rp170,2 miliar pada pekan ini. Namun, kinerja saham TLKM terpantau melemah 3,90% ke posisi Rp3.700 per saham.

Saham paling banyak diburu investor asing selanjutnya yaitu PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMNN) dengan net buy sebesar Rp114,2 miliar. Saham AMMN juga terpantau melemah 0,38% ke posisi Rp6.575 per saham.

Kemudian, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) juga tercatat diborong asing dengan net buy senilai Rp75,7 miliar. Kinerja saham INKP selama sepekan juga turun 2,38% ke level Rp10.275 per saham.

PT MD Pictures Tbk. (FILM) juga terpantau laris diborong asing dengan nilai transaksi Rp64,1 miliar. Kinerja saham FILM juga turun 3,90% ke level Rp2.960 per saham.

Emiten alat berat dan pertambangan Grup Astra, PT United Tractors Tbk. (UNTR) tercatat banyak diburu investor asing dengan net buy senilai Rp53,3 miliar. Kinerja saham UNTR terpantau turun 0,96% ke posisi Rp25.825 per saham.

Selanjutnya, saham ITMG juga menjadi incaran investor asing dengan nilai Rp47,6 miliar. Kinerja ITMG terpantau menguat 3,49% ke level Rp28.150 per saham.

Emiten bank digital, PT Bank Jago Tbk. (ARTO) juga terpantau masuk jajaran saham paling banyak diborong investor asing sepekan, dengan nilai transaksi Rp27,3 miliar. Kinerja saham ARTO juga terpantau menguat 5,56% ke level Rp1.710 per saham.



10 Saham Favorit Investor Asing Selama Sepekan:

1. TLKM (Rp170,2 miliar)

2. AMMN (Rp114,2 miliar)

3. INKP (Rp75,7 miliar)

4. FILM (Rp64,1 miliar)

5. UNTR (Rp77,1 miliar)

6. ITMG (Rp53,3 miliar)

7.JSMR (Rp46,6 miliar)

8. ACES (Rp46,1 miliar)

9. HRUM (Rp30,2 miliar)

10. ARTO (Rp27,3 miliar).

Sebagai informasi, berdasarkan data statistik mingguan Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup menguat 0,04 persen ke level 6.849,16 pada Jumat, (20/10/2023). Meski demikian, IHSG turun 1,12 persen jika dibandingkan penutupan pekan sebelumnya di posisi 6.926,78.

Meski begitu, rata-rata nilai transaksi harian Bursa pekan ini mengalami peningkatan sebesar 16,82% menjadi Rp11,81 triliun dari Rp10,11 triliun pada pekan sebelumnya. Adapun, kapitalisasi pasar Bursa pekan ini turut mengalami kenaikan, yaitu sebesar 0,55% menjadi Rp10.62 triliun dari Rp10.56 triliun pada pekan sebelumnya.

