Rupiah Ditutup Lesu Rp15.730 saat Mahfud MD jadi Cawapres Ganjar

Nilai tukar rupiah hari ini ditutup melemah 0,09% atau 14 poin ke Rp15.730 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah hari ini ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), di tengah riuh sentimen konflik Israel vs Hamas serta kabar dari dalam negeri yakni pencalonan wakil presiden (cawapres) pemilihan umum (pemilu) 2024.

Berdasarkan data Bloomberg, Rabu (19/10/2023), nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,09% atau 14 poin ke Rp15.730 per dolar AS. Pada saat sama, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback juga melemah 0,08% atau 0,09 poin ke 106,17 pada 15.05 WIB.

Mata uang Asia lain tampak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,03%, menyusul won Korea Selatan yang ikut menguat 0,29%. Adapun ringgit Malaysia melemah 0,14%, rupee India cenderung stagnan, sedangkan yuan China menguat 0,06 persen.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan indeks dolar sedikit melemah, namun tetap mendekati puncak dalam 11 bulan setelah data ekonomi China yang lebih baik dari perkiraan pada Rabu

“Seklain itu data yang dirilis semalam menunjukkan bahwa penjualan ritel AS tumbuh lebih dari perkiraan pada September 2023, mendorong kekhawatiran terhadap inflasi yang tinggi, yang dapat membuat Federal Reserve bersikap hawkish,” kata Ibrahim dalam risetnya, Rabu (18/10/2023).

Kendati demikian, lanjutnya, ledakan di sebuah rumah sakit di Gaza membuat para pedagang khawatir akan kemungkinan konflik yang semakin meluas. Presiden AS Joe Biden dijadwalkan mengunjungi Israel pada Rabu. Mata uang shekel Israel parkir pada sisi yang lebih lemah yaitu 4 terhadap dolar.

Pergerakan dolar AS juga terpengaruh serangkaian pembicara The Fed minggu ini, terutama Ketua Jerome Powell pada Kamis (19/10/2023) waktu setempat. Pasar tetap mewaspadai sinyal hawkish dari Powell, setelah ia mengisyaratkan suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu lebih lama pada pertemuan The Fed di bulan September.

Di Asia, data resmi menunjukkan perekonomian China tumbuh 1,3% pada kuartal ketiga, meningkat dari 0,5% pada kuartal sebelumnya dan melampaui perkiraan pasar yang memperkirakan kenaikan sebesar 1%. Output industri meningkat dan pengangguran menurun.

Dari sentimen dalam negeri, ekonom juga memprediksi Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 18-19 Oktober 2023 kembali akan mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 persen bulan ini bahkan sampai akhir tahun.

“Namun, yang akan berbeda adalah penekanan BI untuk lebih menstabilkan nilai tukar rupiah dan bagaimana bank sentral itu mengantisipasi dan memitigasi jika The Fed terus bersikap lebih hawkish di masa depan,” kata Ibrahim.

Pada bagian lain, hari ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Megawati meyakini Mahfud merupakan sosok yang tepat karena sudah kenal lama dengan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Dia mengaku sangat mengerti cara berpikir Mahfud. Bagaimana, lanjutnya, Mahfud pernah menjadi anggota Dewan Pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sementara itu, Megawati merupakan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Ibrahim memprediksi mata uang rupiah pada perdagangan besok, Kamis (19/20/2023) akan cenderung fluktuatif namun berpotensi ditutup melemah di rentang Rp15.710- Rp15.770 per dolar AS.

