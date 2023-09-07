Konten Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Amman (AMMN) Masuk Top 5 Emiten Terbesar di BEI, Salip Telkom (TLKM)

PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) semakin kokoh dalam jajaran top 10 market caps di BEI menyalip Telkom (TLKM).
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com
Kamis, 7 September 2023 | 10:17
Share
PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) semakin kokoh dalam jajaran top 10 market caps di BEI menyalip Telkom (TLKM)).
PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) semakin kokoh dalam jajaran top 10 market caps di BEI menyalip Telkom (TLKM)).

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten tambang logam afiliasi Grup Medco-Salim, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) semakin kokoh dalam jajaran top 10 market caps atau emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Pada perdagangan Kamis (7/9/2023) pukul 10.04 WIB, saham AMMN naik 2,88 persen atau 150 poin menjadi Rp5.350. Artinya, saham AMMN sudah melonjak 215,63 persen dari harga IPO Rp1.695.

Saat IPO, AMMN menetapkan harga Rp1.695 per saham dan melepas 6,33 miliar saham. Oleh karena itu, AMMN meraih dana IPO Rp10,73 triliun, menjadi IPO terbesar pada 2023. AMMN tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2023.

Kapitalisasi pasar AMMN pun melolpat seiring dengan penguatan saham. Terkini, AMMN ngebut ke posisi ke-5 emiten terbesar, menyalip PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Astra International Tbk. (ASII), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR), dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA).

Berdasarkan data RTI, AMMN masuk dalam jajaran saham top market caps di posisi ke-5 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp384,75 triliun.

Sementara itu, kapitalisasi pasar TLKM senilai Rp375,46 triliun di posisi ke-6, ASII Rp260,11 triliun di posisi ke-7, BBNI tercatat sebesar Rp177,63 triliun di posisi ke-8, TPIA Rp173,89 triliun di posisi ke-9, dan UNVR Rp138,10 triliun di posisi ke-10  emiten berkapitalisasi pasar terbesar. 

Baca Juga

AMMN berada di top market caps bersama PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang berada di urutan pertama dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1.127,96 triliun. Di posisi kedua, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) tercatat memiliki market cap sebesar Rp837,36 triliun. 

Selanjutnya, PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp634,16 triliun. PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) menyusul sebesar Rp555,33 triliun.

Daftar Top 10 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (Rp triliun)*

  1. BBCA (1.127)
  2. BBRI (837)
  3. BYAN (634)
  4. BMRI (555)
  5. AMMN (384)
  6. TLKM (375)
  7. ASII (260)
  8. BBNI (177)
  9. TPIA (173)
  10. UNVR (138)

*per 7 September 2023 pukul 10.WIB

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan

Topik

Share
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Nama-Nama Baru di Deretan Investor Kakap United Tractors (UNTR)
Premium
1 jam yang lalu

Nama-Nama Baru di Deretan Investor Kakap United Tractors (UNTR)

Lobi-lobi Luhut Cs Rayu AS Loloskan Nikel RI
Premium
3 jam yang lalu

Lobi-lobi Luhut Cs Rayu AS Loloskan Nikel RI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini Kamis (7/9/2023)

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini Kamis (7/9/2023)

Indeks Bisnis-27 Dibuka Lesu, Saham JSMR, AKRA, ICBP Malah Ngegas

Indeks Bisnis-27 Dibuka Lesu, Saham JSMR, AKRA, ICBP Malah Ngegas

IHSG Dibuka Menguat, Saham GOTO, AMMN, BMRI Ikut Naik

IHSG Dibuka Menguat, Saham GOTO, AMMN, BMRI Ikut Naik

PROSPEK EMITEN ENERGI : MEDC Terpantik Cuan AMMN

PROSPEK EMITEN ENERGI : MEDC Terpantik Cuan AMMN

Dorongan AMMN ke Medco Energi (MEDC) di Sisa 2023

Dorongan AMMN ke Medco Energi (MEDC) di Sisa 2023

Mengukur Harga Wajar Saham Amman Mineral (AMMN) dengan Sederet Amunisinya

Mengukur Harga Wajar Saham Amman Mineral (AMMN) dengan Sederet Amunisinya

IHSG Terpeleset dari Level 7.000, Saham AMMN, TLKM, hingga MEDC Tetap Naik

IHSG Terpeleset dari Level 7.000, Saham AMMN, TLKM, hingga MEDC Tetap Naik

Duet Saham MEDC dan AMMN Pompa IHSG hingga Bertahan di 7.006

Duet Saham MEDC dan AMMN Pompa IHSG hingga Bertahan di 7.006

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Emas Hari Ini, 7 September 2023, Terimpit Pamor Dolar AS
Emas
2 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini, 7 September 2023, Terimpit Pamor Dolar AS

Amman (AMMN) Masuk Top 5 Emiten Terbesar di BEI, Salip Telkom (TLKM)
Bursa & Saham
15 menit yang lalu

Amman (AMMN) Masuk Top 5 Emiten Terbesar di BEI, Salip Telkom (TLKM)

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Kamis 7 September 2023, Waspada Lonjakan Dolar AS
Kurs
25 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Kamis 7 September 2023, Waspada Lonjakan Dolar AS

Bank Mandiri Bidik Investasi Pembiayaan Hijau di AIPF 2023
Perbankan
16 jam yang lalu

Bank Mandiri Bidik Investasi Pembiayaan Hijau di AIPF 2023

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini Kamis (7/9/2023)
Rekomendasi
32 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini Kamis (7/9/2023)

BRI-MI Tawarkan Potensi Cuan Reksa Dana ESG
Obligasi & Reksadana
42 menit yang lalu

BRI-MI Tawarkan Potensi Cuan Reksa Dana ESG

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Rabu (6/9/2023), Waspada Dolar AS

2

Diam-diam BlackRock Getol Borong Saham Smartfren (FREN)

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari, Rabu (6/9/2023) Kejar 7.000

4

Harga Emas Hari Ini, 6 September 2023, Dibayangi Lonjakan Harga Minyak

5

GOTO Semringah Aplikasi GoPay Diunduh 1 Juta Orang dalam 50 Hari

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Amman (AMMN) Masuk Top 5 Emiten Terbesar di BEI, Salip Telkom (TLKM)

Amman (AMMN) Masuk Top 5 Emiten Terbesar di BEI, Salip Telkom (TLKM)

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini Kamis (7/9/2023)

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini Kamis (7/9/2023)

Harga Emas Antam Turun 3 Hari Beruntun, Waktunya Borong

Harga Emas Antam Turun 3 Hari Beruntun, Waktunya Borong

Pengelola Mothercare (BABY) Masuk Bursa Hari Ini, Raih Dana IPO Rp142 M

Pengelola Mothercare (BABY) Masuk Bursa Hari Ini, Raih Dana IPO Rp142 M

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari, Rabu (6/9/2023) Kejar 7.000

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari, Rabu (6/9/2023) Kejar 7.000

Bisnistv logo

Pidato Tegas Jokowi Buka KTT ke-43 Asean, Ajak Hindari Perpecahan!

Pidato Tegas Jokowi Buka KTT ke-43 Asean, Ajak Hindari Perpecahan!

05 September 2023

Foto

DPP REI Jabarkan Poin Rencana Kerja Saat Berkunjung ke Kantor Redaksi Bisnis Indonesia
3+
Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Rabu (6/9/2023), Waspada Dolar AS

2

Diam-diam BlackRock Getol Borong Saham Smartfren (FREN)

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari, Rabu (6/9/2023) Kejar 7.000

4

Harga Emas Hari Ini, 6 September 2023, Dibayangi Lonjakan Harga Minyak

5

GOTO Semringah Aplikasi GoPay Diunduh 1 Juta Orang dalam 50 Hari