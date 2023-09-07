Amman (AMMN) Masuk Top 5 Emiten Terbesar di BEI, Salip Telkom (TLKM)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten tambang logam afiliasi Grup Medco-Salim, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) semakin kokoh dalam jajaran top 10 market caps atau emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pada perdagangan Kamis (7/9/2023) pukul 10.04 WIB, saham AMMN naik 2,88 persen atau 150 poin menjadi Rp5.350. Artinya, saham AMMN sudah melonjak 215,63 persen dari harga IPO Rp1.695.
Saat IPO, AMMN menetapkan harga Rp1.695 per saham dan melepas 6,33 miliar saham. Oleh karena itu, AMMN meraih dana IPO Rp10,73 triliun, menjadi IPO terbesar pada 2023. AMMN tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2023.
Kapitalisasi pasar AMMN pun melolpat seiring dengan penguatan saham. Terkini, AMMN ngebut ke posisi ke-5 emiten terbesar, menyalip PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Astra International Tbk. (ASII), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR), dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA).
Berdasarkan data RTI, AMMN masuk dalam jajaran saham top market caps di posisi ke-5 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp384,75 triliun.
Sementara itu, kapitalisasi pasar TLKM senilai Rp375,46 triliun di posisi ke-6, ASII Rp260,11 triliun di posisi ke-7, BBNI tercatat sebesar Rp177,63 triliun di posisi ke-8, TPIA Rp173,89 triliun di posisi ke-9, dan UNVR Rp138,10 triliun di posisi ke-10 emiten berkapitalisasi pasar terbesar.
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AMMN berada di top market caps bersama PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang berada di urutan pertama dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1.127,96 triliun. Di posisi kedua, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) tercatat memiliki market cap sebesar Rp837,36 triliun.
Selanjutnya, PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp634,16 triliun. PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) menyusul sebesar Rp555,33 triliun.
Daftar Top 10 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (Rp triliun)*
- BBCA (1.127)
- BBRI (837)
- BYAN (634)
- BMRI (555)
- AMMN (384)
- TLKM (375)
- ASII (260)
- BBNI (177)
- TPIA (173)
- UNVR (138)
*per 7 September 2023 pukul 10.WIB
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