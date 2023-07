Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini Mandek, Borong Awal Pekan

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam terpantau stagnan atau tidak mengalami kenaikan pada hari ini, Senin, (10/7/2023) alias sama dibanding harga kemarin.

Berdasarkan informasi dari Unit Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga termurah dipatok Rp579.500 untuk ukuran 0,5 gram, masih sama dengan harga kemarin, Minggu (9/7/2023).

Kemudian, untuk harga emas 24 karat Antam ukuran 1 gram dijual Rp1.059.000 atau belum naik dibandingkan harga hari sebelumnya. Selanjutnya, emas Antam 24 karat ukuran 5 gram hari ini dihargai Rp5.070.000 atau sama dengan harga kemarin. Sementara emas batangan dengan ukuran 10 gram dihargai Rp10.085.000.

Harga emas Antam untuk ukuran 50 gram dihargai Rp50.095.000, sedangkan untuk emas Antam berukuran 100 gram dapat dibeli dengan harga Rp100.112.000 yang keduanya belum tersedia di butik Pulo Gadung.

Adapun, emas Antam ukuran 500 gram hari ini dibanderol seharga Rp499.820.000, sedangkan cetakan terbesar 1.000 gram dijual dengan harga Rp999.600.000.

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini di level Rp937.000 per gram atau tidak berubah dari harga kemarin. Harga jual kembali ini belum mempertimbangkan pajak jika nominalnya lebih dari Rp10 juta. Mengacu PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke PT ANTAM Tbk. (ANTM) dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen (untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP).

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen (untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non NPWP). Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Daftar Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini, Senin 10 Juli 2023:

Berat (gram) Harga (Rp) 0,5 gram Rp579.500 1 gram Rp1.059.000 2 gram Rp2.058.000 3 gram Rp3.062.000 5 gram Rp5.070.000 10 gram Rp10.085.000 25 gram Rp25.087.000 50 gram Rp50.095.000 100 gram Rp100.112.000 250 gram Rp250.015.000 500 gram Rp499.820.000 1000 gram Rp999.600.000

Antam juga menawarkan sejumlah seri emas seperti emas retro, seri batik ataupun gift series. Bahkan Antam pernah mengeluarkan edisi Idul Fitri dan Imlek.

Harga Batangan Gift Series:

0,5 gram: Rp649.500

1 gram: Rp1.209.000

Harga Emas Batangan Selamat Idul Fitri 5 gram:

Rp5.827.000

Harga Emas Batangan Imlek 8 gram:

Rp9.192.000

Harga Emas Batangan Batik Seri IIII:

10 gram: Rp11.090.000

20 gram: Rp21.380.000

