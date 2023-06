Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 23 Juni 2023

09:29 WIB

Rupiah dibuka loyo Rp14.992

Rupiah dibuka melemah 51 poin atau 0,34 persen ke Rp14.992 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,07 persen ke 102,45.

Beberapa mata uang kawasan Asia yang turut melemah bersama rupiah adalah ringgit Malaysia turun 0,40 persen, baht Thailand turun 0,20 persen, dolar Singapura turun 0,16 persen, dolar Taiwan turun 0,12 persen, peso Filipina turun 0,06 persen, dan dolar Hong Kong turun 0,01 persen.