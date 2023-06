Indeks Bisnis-27 Ditutup Merah, Saham INKP, MDKA hingga TLKM Justru Cuan

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Bisnis-27 ditutup melemah ke posisi 586,099 pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (23/6/2023). Saham INKP, MDKA hingga TLKM justru bergerak menguat.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) indeks hasil kerja sama dengan Bisnis Indonesia ini melemah 0,06 persen atau 0,35 poin ke posisi 586,099. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak dari rentang 588,803 hingga 585,086. Dari 27 konstituen, 9 saham menguat, 7 saham stagnan dan 11 saham melemah.

Penguatan indeks dipimpin oleh saham emiten kertas Grup Sinarmas PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) yang menguat 4,42 persen ke level Rp8.275 per saham. Posisi tersebut disusul oleh PT Merdeka Copper and Gold Tbk. (MDKA) dengan menguat sebesar 3,96 persen atau naik 120 poin ke level Rp3.150 per saham.

Selanjutnya saham PT Semen Indonesia Tbk. (SMGR) juga menguat 1,66 persen ke posisi Rp6.125 per saham menyusul saham PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) yang berhasil menguat 1,49 persen dan parkir di level Rp2.050 per saham.

Kemudian saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) dan saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) masing-masing menguat sebesar 1,19 persen dan 0,77 persen.

Saham lain yang menguat adalah UNVR, INTP, dan TLKM. Sementara itu saham yang ditutup stagnan adalah ASII, ANTM, MTEL, TBIG, BMRI, BBCA dan ICBP.

Sementara itu saham yang mengalami penurunan paling dalam adalah PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) yang turun 2,84 persen ke level Rp1.370 per saham. Kemudian saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) yang melemah 1,37 persen ke level Rp5.400 per saham.

Selanjutnya saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) yang melemah 1,33 persen ke level Rp2.230 per saham dan PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) yang jatuh 1,32 persen ke posisi Rp1.495 per saham.

Saham lain yang melemah antara lain MIKA, JSMR, INCO, UNTR, ITMG, PGAS dan BBNI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News