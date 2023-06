Krakatau Steel (KRAS) Tunda Rups Hari Ini, Laporan Keuangan Belum Kelar

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN baja, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) menunda jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari jadwal semula pada hari ini, Rabu (21/6/2023).

KRAS telah merencanakan agenda tersebut yang memiliki 7 mata acara, salah satunya adalah persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2022. Selain itu, agenda rapat juga akan membahas mengenai penggunaan laba bersih tahun buku 2022.

"Rapat yang semula dijadwalkan akan diselenggarakan pada hari Rabu, 21 Juni 2023 ditunda hingga waktu yang akan ditetapkan kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku," jelas manajemen Krakatau Steel dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Krakatau Steel juga belum menyetorkan laporan keuangan 2022 disebabkan oleh kendala pemenuhan dokumen dalam proses audit.

Corporate Secretary Krakatau Steel Pria Utama menjelaskan saat ini KRAS sedang berupaya menyelesaikan laporan keuangan sesegera mungkin. Terkait dengan kendala laporan keuangan 2022 adalah kelengkapan dokumen dalam proses pengerjaan laporan keuangan audited.

“Iya ini kan audit untuk laporan keuangan [pelengkapan dokumen] untuk menyiapkan laporan keuangan yang audited,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (13/6/2023).

Namun demikian, KRAS telah merilis laporan keuangan kuartal I/2023 serta undangan RUPST tanpa adanya rilis laporan keuangan tahun 2022.

Pada kuartal I, Krakatau Steel mencatatkan rugi bersih US$18,26 juta atau sekitar Rp273,52 miliar (estimasi kurs Rp14.977 per dolar AS) pada kuartal I/2023. Rugi bersih itu berbalik dari laba bersih US$26,45 juta per Maret 2022. Torehan ini turut dipengaruhi oleh rugi kurs sebesar US$25,8 juta dari sebelumnya keuntungan kurs US$5,3 juta.

Terkait dengan emiten yang belum merilis laporan keuangan 2022, Bursa telah memberikan surat peringatan dan denda kepada 61 emiten termasuk KRAS. Terkait hal itu, Pria mengatakan KRAS akan membayar denda sesuai dengan aturan yang berlaku.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan terkait dengan emiten yang belum membayarkan denda ataupun merilis laporan keuangan setelah SP3 diberikan, maka saham akan disuspensi.

“Belum menyampaikan laporan atau bayar denda, agendanya SP3 (suspensi),” katanya saat ditemui di Gedung Bursa Efek, Senin (12/6/2023).

