Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mayora (MYOR) Tawarkan Obligasi Rp1 Triliun, Bunga Tembus 6,70%

Mayora Indah (MYOR) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II senilai Rp1 triliun untuk modal kerja, dengan tenor 5–7 tahun dan kupon 6,5% dan 6,7%.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 18:06
Share
Pengunjung melihat produk PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (14/6/2023). JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Pengunjung melihat produk PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (14/6/2023). JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Ringkasan Berita
  • PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II senilai Rp1 triliun dengan kupon hingga 6,70% untuk mendukung modal kerja.
  • Obligasi ini terdiri dari dua seri, yaitu Seri A dengan tenor 5 tahun dan kupon 6,50%, serta Seri B dengan tenor 7 tahun dan kupon 6,70%, dengan pembayaran pokok secara bullet payment saat jatuh tempo.
  • Penjualan bersih Mayora pada paruh pertama 2025 mencapai Rp17,79 triliun, meningkat 9,69% YoY, meskipun laba bruto tergerus 9,86% YoY menjadi Rp3,77 triliun.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konsumer PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) akan kembali menghimpun dana segar lewat penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025 dengan nilai pokok Rp1 triliun.

Aksi korporasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III dengan target dana Rp2,5 triliun. Pada tahap I tahun 2024, Mayora telah merilis obligasi senilai Rp500 miliar.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasikan, MYOR menawarkan obligasi dalam dua seri. Seri A memiliki tenor 5 tahun dengan kupon tetap 6,50% per tahun, sementara Seri B bertenor 7 tahun memiliki kupon 6,70%.

Jumlah pokok yang ditawarkan terdiri atas Rp700 miliar untuk Seri A dan Rp300 miliar untuk Seri B. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap triwulan, dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 10 Desember 2025.

Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada 10 September 2030 untuk Seri A dan 10 September 2032 untuk Seri B. Pembayaran pokok dilakukan secara penuh atau bullet payment saat jatuh tempo.

“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja, yang terdiri dari pembelian bahan baku, bahan penolong, serta biaya operasional,” tulis manajemen MYOR dikutip Sabtu (23/8/2025). 

Baca Juga

Sementara itu, hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idAA (double A) atas obligasi yang diterbitkan. Peringkat ini mencerminkan profil kredit perseroan yang kuat.

BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan Indo Premier Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi dengan skema full commitment dalam penerbitan obligasi ini. Adapun Bank Permata menjadi wali amanat.

Produsen permen Kopiko ini tercatat menorehkan penjualan bersih Rp17,79 triliun pada paruh pertama 2025, tumbuh 9,69% year on year (YoY). Peningkatan ditopang oleh pertumbuhan di sejumlah segmen utama.

Pada segmen makanan olahan dalam kemasan, penjualan naik 8% YoY menjadi Rp10,48 triliun, sementara segmen minuman olahan dalam kemasan bertumbuh 7,76% YoY menjadi Rp9,03 triliun.

Pasar domestik menjadi kontributor utama MYOR dengan penjualan Rp10,44 triliun, tumbuh 8,22% YoY. Penjualan di pasar Asia juga naik 9,26% YoY menjadi Rp6,80 triliun, sedangkan pasar lainnya tercatat Rp546,21 miliar.

Sejalan dengan kenaikan penjualan, beban pokok penjualan MYOR melonjak 16,51% YoY menjadi Rp14,01 triliun dari Rp12,03 triliun. Dengan kenaikan biaya tersebut, laba bruto MYOR tergerus 9,86% YoY menjadi Rp3,77 triliun. 

Setelah dikurangi beban operasional dan pajak, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat Rp1,16 triliun.

Di lantai bursa, saham MYOR ditutup melemah 1,77% ke level Rp2.220 per saham pada perdagangan Jumat (22/8/2025). Harga saham ini mencerminkan koreksi 20,14% year to date tetapi menguat 8,82% selama sebulan terakhir.

Berikut indikasi jadwal penawaran obligasi Mayora Indah (MYOR):

- Tanggal Efektif : 28 Juni 2024

- Masa Penawaran Umum : 3–4 September 2025

- Tanggal Penjatahan : 8 September 2025

- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 10 September 2025

- Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 10 September 2025

- Tanggal Pencatatan di BEI : 11 September 2025

 

_________________

 

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Iim Fathimah Timorria

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
1 jam yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?
Premium
2 jam yang lalu

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kopiko Producer, Mayora (MYOR) Confident in Strong Full-Year Earnings Growth

Kopiko Producer, Mayora (MYOR) Confident in Strong Full-Year Earnings Growth

Mayora (MYOR) Rogoh Rp295 Miliar, Bayar Pokok & Bunga Obligasi

Mayora (MYOR) Rogoh Rp295 Miliar, Bayar Pokok & Bunga Obligasi

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

Pertarungan Raksasa Snack RI: Anthony Salim, Shindo Sumidomo, Jogi Hendra, dan Sudhamek Agoeng

Pertarungan Raksasa Snack RI: Anthony Salim, Shindo Sumidomo, Jogi Hendra, dan Sudhamek Agoeng

Dari Prochiz hingga Kopiko, Adu Cuan Emiten Konsumer KEJU, ULTJ dan MYOR

Dari Prochiz hingga Kopiko, Adu Cuan Emiten Konsumer KEJU, ULTJ dan MYOR

Can Mayora and Tanoko’s Bottled Water Conglomerates Follow Nongfu Spring’s Success?

Can Mayora and Tanoko’s Bottled Water Conglomerates Follow Nongfu Spring’s Success?

Cek Cara Pesan Sukuk Ritel SR023 Lewat Growin' Mandiri Sekuritas

Cek Cara Pesan Sukuk Ritel SR023 Lewat Growin' Mandiri Sekuritas

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mayora (MYOR) Tawarkan Obligasi Rp1 Triliun, Bunga Tembus 6,70%
Korporasi
10 menit yang lalu

Mayora (MYOR) Tawarkan Obligasi Rp1 Triliun, Bunga Tembus 6,70%

OJK Kaji Regulasi Pemanfaatan Kripto, Intip Bocorannya
Komoditas
1 jam yang lalu

OJK Kaji Regulasi Pemanfaatan Kripto, Intip Bocorannya

Simak Deretan Sektor Saham Pendongkrak & Pemberat IHSG Pekan Ini
Bursa & Saham
3 jam yang lalu

Simak Deretan Sektor Saham Pendongkrak & Pemberat IHSG Pekan Ini

OJK Siapkan Sistem Identitas Tunggal Investor Kripto
Komoditas
4 jam yang lalu

OJK Siapkan Sistem Identitas Tunggal Investor Kripto

Cek Saham ULTJ yang Diborong Sabana Prawirawidjaja hingga Agustus 2025
Bursa & Saham
4 jam yang lalu

Cek Saham ULTJ yang Diborong Sabana Prawirawidjaja hingga Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik

2

Ada Isu Bakal Diakuisisi Perusahaan Global, Diamond Citra (DADA) Buka Suara

3

Harga Emas Hari Ini di Pasar Spot Naik Tajam Setelah Pidato Bos The Fed Jerome Powell

4

Inovasi Bisnis jadi Tumpuan Kinerja Emiten Rokok saat Pendapatan Terkikis

5

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus Tembus Rp1,93 Juta per Gram

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus Tembus Rp1,93 Juta per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus Tembus Rp1,93 Juta per Gram

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusantara 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik

2

Ada Isu Bakal Diakuisisi Perusahaan Global, Diamond Citra (DADA) Buka Suara

3

Harga Emas Hari Ini di Pasar Spot Naik Tajam Setelah Pidato Bos The Fed Jerome Powell

4

Inovasi Bisnis jadi Tumpuan Kinerja Emiten Rokok saat Pendapatan Terkikis

5

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus Tembus Rp1,93 Juta per Gram