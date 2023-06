Dirut Cahayaputra Borong 16 Juta Saham CAKK, Rogoh Kocek Rp3,18 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Cahayaputra Asa keramik Tbk. (CAKK) Johan Silitonga terpantau menambah kepemilikannya di perusahaan setelah memborong 16 juta lembar saham CAKK senilai Rp3,18 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi pada laman Bursa Efek Indonesia, Johan membeli 16 juta lembar saham CAKK dalam beberapa kali transaksi di rentang tanggal 12 hingga 16 juni 2023.

John menebus saham CAKK di harga rata-rata Rp199,25. Alhasil dia harus merogoh kocek sebesar Rp3,18 miliar. Melalui transaksi ini kepemilikan Johan di CAKK bertamah menjadi 35 juta saham atau setara dengan 2,91 persen.

"Tujuan dari transaksi ini adalah untuk investasi," kata Johan, Senin (19/6/2023).

Sebelumnya, Perusahaan Group Tancorp milik salah satu orang terkaya di Indonesia, Hermanto Tanoko, terpantau menambah kepemilikan sahamnya di emiten keramik PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. (CAKK).

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, PT Tancorp Bangun Indonesia (TBI) telah melakukan pembelian saham CAKK pada 23 Desember 2022. Namun tidak diperinci pihak yang menjual sahamnya kepada TBI.

Total saham yang dibeli mencapai 90,63 juta (90.636.700) saham. Dengan adanya transaksi ini, persentase kepemilikan Tancorp di CAKK meningkat dari yang mulanya 662 juta saham atau setara dengan 55,02 persen menjadi 752,63 juta saham atau 62,55 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor perusahaan.

Manajemen tidak memperinci harga pembelian saham ini. Namun sebelum transaksi tersebut, Tancorp Bangun Indonesia mengambil alih mayoritas saham CAKK dari PT Marissi Idola Sumber Sejahtera, Johan Silitonga, dan Luciana Sutanto pada 19 Oktober 2022.

Total saham yang dibeli saat itu adalah 662 juta lembar atau setara dengan 55 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor perusahaan. Saham tersebut dibeli di Harga Rp229 per lembar sehingga total transaksi akuisisi mencapai Rp151,59 miliar.

Sebelum pengambilalihan, Tancorp Bangun Indonesia tidak memiliki kepemilikan saham di CAKK. Keduanya juga tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) POJK No. 9/2018.

Pada perdagangan hari ini, Senin (19/6/2023) Pukul 11.06 WIB, saham CAKK terpantau menguat 3,70 persen atau 8 poin ke level 224.Sebanyak 8,12 juta saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp1,84 miliar.

Price earning ratio (PER) CAKK berada di posisi 107,80 kali, sedangkan price to book value (PBV) berada di posisi 1,06 kali. Kapitalisasi pasar CAKK tercatat mencapai Rp269,54 miliar.

