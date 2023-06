Achmad Ardianto, Mantan Bos Timah (TINS) dan Freeport jadi Direktur Antam (ANTM)

Bisnis.com, JAKARTA — Achmad Ardianto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS) kini diangkat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Kamis (15/6/2023).

Achmad Ardianto sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama TINS setelah ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir melalui RUPSLB pada 23 Desember 2021.

Achmad Ardianto bukan orang baru di Grup BUMN. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Garam (Persero) sejak 2020 berdasarkan akta SK-271/MBU/08/2020.

Achmad Ardianto lahir di Bogor pada tanggal 7 Agustus 1969 dan saat ini berdomisili di Jakarta. Berdasarkan keterangan di situs PT Garam, Achmad Ardianto memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995, gelar MBA dari TSM Business School - Twente University di Belanda tahun 2005, Advance Human Resources Program (AHREP) di Ross Business Scholl-Michigan University tahun 2012, dan The Art and Science of Coaching di Vanaya Institute di Jakarta tahun 2018.

Sebelum menjadi Direktur Utama PT Garam (Persero), Achmad Ardianto menjabat sebagai Director of Human Resources and Security EVP di PT Freeport Indonesia. Dia juga pernah menjadi Head of Corporate HR PT Nestle Indonesia, dan Direktur SDM PT Antam.

Sementara itu, dalam RUPST para pemegang saham ANTM telah menyetujui usulan keputusan dari MIND ID terkait Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dalam RUPST ini, Antam memberhentikan dengan hormat Dolok Robert Silaban sebagai Direktur Pengembangan Usaha serta Basar Simanjuntak sebagai Direktur Sumber Daya Manusia.

"Dewan Komisaris dan Direksi Antam mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dolok Robert Silaban dan Bapak Basar Simanjuntak atas dedikasi dan dukungannya kepada Antam, selama menjabat sebagai anggota Direksi Antam," ungkap Manajemen dalam RUPST, Kamis (15/6/2023).

Para pemegang saham menyetujui untuk mengalihkan tugas I Dewa Bagus Wirantaya, dari semula sebagai Direktur Operasi dan Produksi menjadi Direktur Pengembangan Usaha Antam dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebelumnya.

Dengan adanya pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota Direksi Perseroan maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Direksi:

Direktur Utama: Nicolas D. Kanter

Direktur Operasi dan Produksi: Hartono

Direktur Pengembangan Usaha: I Dewa Bagus Wirantaya

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Elisabeth RT Siahaan

Direktur Sumber Daya Manusia: Achmad Ardianto

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: F.X. Sutijastoto

Komisaris Independen: Soz Gumilar Rusliwa Somantri

Komisaris Independen: Anang Sri Kusuwardono

Komisaris: Bambang Sunarwibowo

Komisaris: Dilo Seno Widagdo

Selain melalukan perubahan direksi dan komisaris, para pemegang saham ANTM juga menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk perseroan, yaitu dividen sebesar 50 persen atau Rp1,91 triliun dan sisanya sebesar 50 persen atau Rp1,91 triliun dicatat sebagai saldo laba perseroan.

