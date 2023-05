Jejak Montage Company Jual Saham MAP Aktif (MAPA) dalam Skala Jumbo

Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu pemegang saham PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. (MAPA), Montage Company Limited, melepas sebagian besar kepemilikannya di perusahaan Grup MAP tersebut. Nilai transaksi pelepasan saham mencapai Rp976,70 miliar.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Direktur Montage Company Limited Joo Suk Kim melaporkan bahwa mereka telah menjual 203,48 juta saham MAPA dengan harga Rp4.800 per saham pada 11 Mei 2023. Dengan demikian, total dana yang diterima Montage dari pelepasan saham tersebut mencapai Rp976,70 miliar.

“Transaksi berlangsung pada 11 Mei 2023 dengan tujuan divestasi,” tulis Joo Suk Kim, Selasa (23/5/2023).

Dia tidak memerinci pihak pembeli dalam transaksi ini. Namun, kepemilikan Montage di MAPA turun drastis dari awalnya 213,89 juta atau setara 7,50 persen menjadi hanya 10,41 juta atau hanya 0,36 persen.

Aksi jual ini bukanlah kali pertama dilakukan Montage Company Limited. Mereka tercatat pernah melepas saham MAPA dalam jumlah besar pada 12 April 2019 melalui mekanisme private placement. Montage saat itu menjual 648,50 juta saham MAPA kepada investor di dalam maupun luar negeri.

Manajemen MAPA menjelaskan pelepasan saham oleh Montage dilakukan untuk meningkatkan likuiditas. Sebanyak 16 persen dari 2,85 miliar saham MAPA yang dicatatkan merupakan saham publik. Meski demikian, pemegang saham publik dengan kepemilikan di bawah 5 persen memiliki porsi yang kecil, yakni kurang dari 5 persen.

“Sedikitnya saham Perseroan yang beredar mengakibatkan perdagangan saham MAPA di BEI menjadi tidak likuid,” tulis manajemen MAPA.

Kondisi itulah yang lantas membuat MAPA mengeksekusi private placement. Dalam aksi korporasi itu, MAPA memberikan bantuan untuk memastikan bahwa informasi-informasi yang terkait dengan perusahaan dan usahanya telah disajikan dengan benar dan akurat di dalam Offering Circular karena Montage sebagai pemegang saham penjual tidak bisa melakukannya sendiri tanpa asistensi MAPA.

Per Maret 2019, Montage tercatat mengempit 423,28 juta saham MAPA atau setara dengan 14,85 persen dari modal disetor. Sementara itu, PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) memiliki 83,50 persen saham MAPA dan saham publik dengan kepemilikan kurang dari 5 persen hanya 1,65 persen.

Montage juga tercatat memiliki option agreement dengan pemegang saham utama MAPA yakni MAPI. Hal ini membuat Montage memiliki 840,98 juta saham atau setara 29,50 persen dari modal disetor MAPA per 12 April 2019.

Tak banyak informasi yang bisa dikulik dari Montage Company Limited. Dokumen prospektus private placement MAPA kala itu menyebutkan bahwa Montage merupakan perusahaan yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Cayman Islands.

Perusahaan ini didirikan berdasarkan Certificate of Incorporation of an Exempted Company No. MC297479 tanggal 12 Maret 2015 dan berkantor di Cayman Islands. Adapun maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha Montage mencakup bidang pembiayaan melalui penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan.

