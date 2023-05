IHSG Ditutup Naik, Saham Grup Victoria Pimpin Top Gainers

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke posisi 6.736,68 pada penutupan perdagangan, Selasa (23/5/2023).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup di zona hijau dengan naik 0,10 persen ke posisi 6.736,68. Sepanjang perdagangan indeks komposit bergerak di rentang 6.772,64 hingga 6.727,06. Sebanyak 260 saham menguat, 263 saham melemah dan 217 saham jalan di tempat.

Sementara itu, hingga pukul 16.01 WIB sebanyak 17,63 miliar saham diperdagangkan dengan total nilai mencapai Rp10,59 triliun dalam 1,34 juta kali transaksi, kapitalisasi pasar juga tercatat sebesar Rp9.582,35 triliun.

Mayoritas indeks sektoral terpantau naik.

Sektor transportasi menguat 1,43 persen, sektor siklikal 1,37 persen, sektor industrial menguat 0,39 persen, sektor kesehatan menguat 0,16 persen, sektor finance menguat 0,19 persen, sektor konsumer non siklikal menguat 0,22 persen, dan sektor properti 0,06 persen.

Sementara itu sektor infrastruktur melemah 0,50 persen, sektor bahan baku melemah 0,66 persen, sektor energy melemah 0,82 persen dan sektor teknologi melemah 0,96 persen.

Sepanjang perdagangan, saham yang paling laris diperdagangkan yaitu saham PT Grahaprima Suksemandiri Tbk. (GTRA) menguat 0,64 persen atau 2 poin ke posisi Rp314 per saham, selain itu ada saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk. (IRSX) yang justru melemah 6,63 persen ke posisi Rp155 per saham.

Selanjutnya saham PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA) juga banyak diperdagangkan namun sahamnya terpantau stagnan di posisi Rp81 per saham. Saham lain yaitu emiten bank pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) yang menguat 1,38 persen atau mantap berada di posisi Rp5.500 per saham. Selain itu ada saham PT Wahana Pronatural Tbk. (WAPO) yang naik ke posisi Rp138 per saham dan naik 2,22 persen.

Sementara itu, saham yang bertengger di jajaran top gainers yaitu saham dari Grup Victoria PT Victoria Investama Tbk. (VICO) dan PT Victoria Insurance Tbk. (VINS) yang masing-masing naik 34, 74 persen ke posisi Rp128 per saham dan 34,12 persen ke posisi Rp114 per saham.

Saham lain yang berada di jajaran top gainers yaitu KOPI, HOMI, dan IKAN.

