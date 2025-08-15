Petrosea (PTRO) & Rukun Raharja (RAJA) Akuisisi 100% Grup Hafar

Petrosea (PTRO) dan Rukun Raharja (RAJA) akuisisi 100% Grup Hafar untuk memperkuat sektor EPCI dan rantai pasok energi, mendukung lifting migas nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten yang terafiliasi dengan konglomerat Prajogo Pangestu dan Happy Hapsoro, PT Petrosea Tbk. (PTRO) dan PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) berkongsi untuk mengakuisisi 100% saham Grup Hafar.

Dalam akuisisi ini, Petrosea mengakuisisi 51% saham Grup Hafar melalui PT Petrosea Engineering Procurement Construction, sedangkan Rukun Raharja mengakuisisi 49% saham di grup Hafar. Namun, tidak diungkapkan berapa nilai transaksi akuisisi tersebut.

Presiden Direktur Rukun Raharja Djauhar Maulidi menyampaikan aksi korporasi ini sejalan dengan roadmap bisnis perseroan dan merupakan bagian dari strategi pengembangan bisnis RAJA pada 2025.

“Melalui aksi korporasi bersama Petrosea ini, kami memperluas portofolio di sektor midstream, EPCI, dan perkapalan, sekaligus memperkuat rantai pasok energi, selaras dengan program pemerintah untuk peningkatan lifting migas nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/8/2025).

Michael, Presiden Direktur Petrosea, mengatakan perseroan terus memperkuat kapabilitas di bidang EPCI offshore secara terintegrasi dengan mengadopsi kemajuan teknologi dan pengoptimalan kompetensi teknis multidisiplin yang mencakup seluruh value chain dari hulu ke hilir guna mendukung potensi industri migas serta hilirisasi minerba dan migas nasional.

“Kami berkomitmen untuk memberikan kontribusi optimal, baik dalam pelaksanaan proyek-proyek lapangan migas yang sudah berjalan maupun pengembangan cadangan lepas pantai di masa yang akan datang,” paparnya.

Sebagai informasi, Grup Hafar merupakan sebuah grup perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan bergerak di bidang Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) serta layanan pelayaran untuk mendukung industri minyak & gas bumi lepas pantai.

Dengan pengalaman lebih dari 18 tahun melayani industri minyak dan gas bumi lepas pantai, grup Hafar menyediakan berbagai jasa layanan, di antaranya offshore pipelaying, subsea segment pipe replacement, shore-pull, PLEM installation, calm Buoy (SPM) installation, platform riser-repair/replacement, dan pre- trenching & post-trenching melalui PT Hafar Daya Konstruksi (HDK).

Grup Hafar juga menyediakan layanan untuk mendukung aktivitas pengeboran dan produksi lepas pantai. Layanan tersebut a.l. pelayaran berlisensi dan pengoperasian crew boat, coastal tug, material barge, general barge, dan shallow water dredger melalui PT Hafar Daya Samudera (HDS).

Selain itu, Grup Hafar mela pipelaying barge, anchor handling tugs, dan pontoon barge melalui PT Hafar Capitol Nusantara (HCN) yang dimiliki sepenuhnya oleh HDS.

Terkait kolaborasi dengan Petrosea, Presiden Direktur RAJA menilai anak usaha PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) itu memiliki keunggulan teknis, kualitas sumber daya manusia, serta rekam jejak dalam proyek berskala besar, akan menjadi mitra kunci dalam mengoptimalkan eksekusi proyek, baik yang tengah berjalan maupun yang akan datang.

“Kami meyakini kolaborasi [PTRO dan RAJA] ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan serta mempercepat pertumbuhan perseroan ke depan.”