Saham AMRT dan MAPI Raup Cuan saat Indeks Bisnis-27 Dibuka Merah

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 terkoreksi 0,5 persen ke posisi 583,37 pada pembukaan perdagangan Jumat, (12/5/2023). Saham AMRT, MAPI, dan SMGR justru mengalami kenaikan di tengah melemahnya indeks.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama BEI dengan Bisnis Indonesia bergerak di zona merah dengan rentang 581,38 hingga 586,32. Hanya ada 5 saham yang menguat, 4 saham stagnan, dan 18 saham melemah.

Saham Alfamart atau PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) justru dulang cuan saat indeks terkoreksi, dengan kenaikan 3,82 persen ke level Rp2.990. Disusul PT Mitra Adi Perkasa Tbk. (MAPI) yang naik 2,10 persen ke posisi Rp1.705 per saham.

Selanjutnya, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) yang naik 0,85 persen ke level Rp5.925 per saham. Diikuti PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) yang menguat 0,69 persen ke posisi Rp7.250 per saham, dan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) yang naik 0,40 persen ke posisi Rp2.490 per saham.

Sedangkan beberapa saham yang stagnan pada pembukaan pagi ini yaitu AKRA, TBIG, JSMR, dan MTEL.

Sementara itu, beberapa saham yang dibuka di zona merah yakni PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) yang terkoreksi paling dalam 2,35 persen ke level Rp2.080 per saham. Diikuti PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang melemah 1,81 persen ke posisi Rp6.775 per saham.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) juga terpantau melemah 1,47 persen ke posisi Rp4.030 per saham. Disusul PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) yang turun 1,41 persen ke posisi Rp27.875 per saham.

Emiten batu bara, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) juga terkoreksi 1,07 persen ke level Rp2.770 per saham. Menyusul Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) yang melemah 1,06 persen ke posisi Rp1.405 per saham.

Beberapa saham yang parkir di zona merah lainnya ada BMRI, UNVR, INTP, BBNI, ICBP, UNTR, ASII, BFIN, BBCA.

Seiring melemahnya Indeks Bisnis-27, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga dibuka terkoreksi pada perdagangan hari ini, Jumat (12/5/2023) pukul 09.01 WIB. IHSG turun 0,32 persen atau 21,81 poin menjadi 6.734,12. Terpantau 139 saham naik, 133 saham melemah, dan 231 saham stagnan.

