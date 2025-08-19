Saham BRPT, AKRA hingga BBCA Bawa Indeks Bisnis-27 Dibuka Melemah

Indeks Bisnis-27 dibuka melemah ke level 529,94, terdorong penurunan saham BRPT, AKRA, dan BBCA. IHSG sempat menguat sebelum tergelincir.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka melemah bersamaan dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Indeks Bisnis-27 dibuka melemah terdorong saham-saham seperti BRPT, AKRA, dan BBCA.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pukul 09.00 WIB, indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini dibuka melemah pada level 529,94. Indeks Bisnis-27 bergerak di kisaran 526,54 hingga 530,02 sesaat setelah pembukaan.

Dari 27 konstituen, terdapat 11 saham yang dibuka di zona hijau, 12 saham stagnan, dan empat saham lainnya dibuka di zona merah.

Saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) milik Prajogo Pangestu menjadi salah satu saham dengan penurunan terdalam di indeks ini. Saham BRPT melemah 2,63% ke level Rp2.220 per saham pagi ini.

Lalu saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) juga melemah 2,38% ke level Rp1.230 per saham. Demikian juga saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang turun 2,01% ke level Rp8.525 per saham pagi ini.

Saham-saham lainnya yang juga melemah pagi ini adalah saham ANTM turun 1,38% ke level Rp2.860, saham ICBP melemah 1,26% ke level Rp9.775, dan saham MAPI turun 1,10% ke level Rp1.345 per saham.

Sementara itu, saham-saham yang menguat dialami oleh ASII naik 3,48% ke level Rp5.200, saham DSNG menguat 2,35% ke level Rp1.525, dan saham INKP naik 1,57% ke level Rp8.100 per saham.

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pagi ini pada level 7.905. IHSG menguat sesaat sebelum akhirnya tergelincir hari ini.

IHSG diperdagangkan pada rentang 7.876-7.905 sesaat setelah pembukaan. Sebanyak 1,33 miliar saham diperdagangkan, dengan nilai sebesar Rp923,5 miliar.

Sebanyak 255 saham menguat, 139 saham melemah, dan 228 saham stagnan. Kapitalisasi pasar IHSG berada pada level Rp14.264 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.