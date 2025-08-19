Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Saham BRPT, AKRA hingga BBCA Bawa Indeks Bisnis-27 Dibuka Melemah

Indeks Bisnis-27 dibuka melemah ke level 529,94, terdorong penurunan saham BRPT, AKRA, dan BBCA. IHSG sempat menguat sebelum tergelincir.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 09:35
Share
Pegawai mengamati data saham di salah satu sekuritas di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai mengamati data saham di salah satu sekuritas di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka melemah bersamaan dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Indeks Bisnis-27 dibuka melemah terdorong saham-saham seperti BRPT, AKRA, dan BBCA.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pukul 09.00 WIB, indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini dibuka melemah pada level 529,94. Indeks Bisnis-27 bergerak di kisaran 526,54 hingga 530,02 sesaat setelah pembukaan.

Dari 27 konstituen, terdapat 11 saham yang dibuka di zona hijau, 12 saham stagnan, dan empat saham lainnya dibuka di zona merah.

Saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) milik Prajogo Pangestu menjadi salah satu saham dengan penurunan terdalam di indeks ini. Saham BRPT melemah 2,63% ke level Rp2.220 per saham pagi ini.

Lalu saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) juga melemah 2,38% ke level Rp1.230 per saham. Demikian juga saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang turun 2,01% ke level Rp8.525 per saham pagi ini.

Saham-saham lainnya yang juga melemah pagi ini adalah saham ANTM turun 1,38% ke level Rp2.860, saham ICBP melemah 1,26% ke level Rp9.775, dan saham MAPI turun 1,10% ke level Rp1.345 per saham.

Baca Juga

Sementara itu, saham-saham yang menguat dialami oleh ASII naik 3,48% ke level Rp5.200, saham DSNG menguat 2,35% ke level Rp1.525, dan saham INKP naik 1,57% ke level Rp8.100 per saham.

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pagi ini pada level 7.905. IHSG menguat sesaat sebelum akhirnya tergelincir hari ini.

IHSG diperdagangkan pada rentang 7.876-7.905 sesaat setelah pembukaan. Sebanyak 1,33 miliar saham diperdagangkan, dengan nilai sebesar Rp923,5 miliar.

Sebanyak 255 saham menguat, 139 saham melemah, dan 228 saham stagnan. Kapitalisasi pasar IHSG berada pada level Rp14.264 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Haiyanto’s Moves Amid MDLN Stock Rally
Premium
34 menit yang lalu

Haiyanto’s Moves Amid MDLN Stock Rally

Cuan Lo Kheng Hong Sejak Borong Saham BBRI
Premium
1 jam yang lalu

Cuan Lo Kheng Hong Sejak Borong Saham BBRI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IHSG Berpeluang Menguat ke Atas 8.000 Hari Ini, Cermati Saham BBNI, CMRY & MAPI

IHSG Berpeluang Menguat ke Atas 8.000 Hari Ini, Cermati Saham BBNI, CMRY & MAPI

Blue Bird (BIRD) Diversifies Beyond Taxis, Expands EV Fleet and Mobility-as-a-Service

Blue Bird (BIRD) Diversifies Beyond Taxis, Expands EV Fleet and Mobility-as-a-Service

Indeks Bisnis-27 Parkir di Zona Merah: Saham TLKM, BBCA dan BBNI Loyo

Indeks Bisnis-27 Parkir di Zona Merah: Saham TLKM, BBCA dan BBNI Loyo

Indeks Bisnis-27 Lesu saat IHSG Pecah Rekor ATH, Saham BBCA-BMRI Kompak Merah

Indeks Bisnis-27 Lesu saat IHSG Pecah Rekor ATH, Saham BBCA-BMRI Kompak Merah

BEI Jatuhkan Sanksi ke 103 Emiten yang Belum Setor Laporan Keuangan, Cek Daftarnya

BEI Jatuhkan Sanksi ke 103 Emiten yang Belum Setor Laporan Keuangan, Cek Daftarnya

Masuk Pantauan Bursa, Saham Maha Properti (MPRO) Dato Sri Tahir Lanjut Tancap Gas

Masuk Pantauan Bursa, Saham Maha Properti (MPRO) Dato Sri Tahir Lanjut Tancap Gas

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

IHSG Risiko Melemah, Pantau Saham MYOR, PGAS hingga ELSA

IHSG Risiko Melemah, Pantau Saham MYOR, PGAS hingga ELSA

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BEI Jatuhkan Sanksi ke 103 Emiten yang Belum Setor Laporan Keuangan, Cek Daftarnya
Korporasi
18 menit yang lalu

BEI Jatuhkan Sanksi ke 103 Emiten yang Belum Setor Laporan Keuangan, Cek Daftarnya

Prospek Saham GOTO Usai Diborong BlackRock hingga Credit Agricole
Rekomendasi
46 menit yang lalu

Prospek Saham GOTO Usai Diborong BlackRock hingga Credit Agricole

Masuk Pantauan Bursa, Saham Maha Properti (MPRO) Dato Sri Tahir Lanjut Tancap Gas
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Masuk Pantauan Bursa, Saham Maha Properti (MPRO) Dato Sri Tahir Lanjut Tancap Gas

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya
Emas
1 jam yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Saham BRPT, AKRA hingga BBCA Bawa Indeks Bisnis-27 Dibuka Melemah
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Saham BRPT, AKRA hingga BBCA Bawa Indeks Bisnis-27 Dibuka Melemah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?

2

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

3

Tabel Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025

4

Harga Bitcoin Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 Saat Investor Ambil Untung

5

Saham Tambang Emas ANTM, MDKA, hingga AMMN Tekan IHSG, Investor Mulai Rotasi Sektor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?

2

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

3

Tabel Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025

4

Harga Bitcoin Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 Saat Investor Ambil Untung

5

Saham Tambang Emas ANTM, MDKA, hingga AMMN Tekan IHSG, Investor Mulai Rotasi Sektor