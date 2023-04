Ifishdeco (IFSH) Bagikan Dividen Rp59,75 Miliar, Cek Jadwalnya!

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten tambang nikel PT Ifishdeco Tbk. (IFSH) bakal segera membagikan dividen Rp59,75 miliar atau setara dengan Rp28,12 per saham pada 12 Mei 2023 mendatang.

Menurut hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk tahun buku 2022 IFSH akan melaksanakan pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar Rp59,75 miliar atau sebesar 30 persen dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022.



"Dividen dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp28,12," tulis Direktur IFSH Leman Suti dalam hasil RUPST, dikutip Kamis (13/4/2023).



Sementara itu, sisa laba akan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.



Terkait jadwal pembagian dividennya, akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen atau Cum Date di pasar reguler dan pasar negosiasi akan dilaksanakan pada 18 April 2023. Selanjutnya, awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen atau Ex Dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi dilaksanakan pada 26 April 2023.



Sementara itu Cum Dividen di pasar tunai akan dilaksanakan pada 27 April 2023 dan Ex Dividen di pasar tunai dilaksanakan pada 28 April 2023.



Selanjutnya, daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai atau Recording Date akan jatuh pada 27 April 2023 dan pembayaran dividen dilaksanakan pada 12 Mei 2023.



Usai pengumuman pembagian dividen, pada perdagangan Kamis (13/4/2023), harga saham IFSH terpantau naik 1,80 persen atau 20 poin ke Rp1.130 per saham. Sepanjang tahun ini, harga saham IFSH sudah naik 17,71 persen.

