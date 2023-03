Nilai Aset 29 Mal Grup Lippo Capai Rp19,42 Triliun, Ini Daftarnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Pengelola mal Grup Lippo, Lippo Mall Indonesia Retail Trust (LMIRT) atau LMIRT Management Ltd. telah mendapatkan penilaian independen atas semua aset properti yang dikelolanya. Penilaian ini akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan tahun penuh 2022 LMIRT.

Dikutip Selasa (7/3/2023), LMIRT sebagai Real Estate Investment Trust (REIT) yang terdaftar di Singapura ini mengelola 29 mal yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatra dan Sulawesi. Sebanyak 21 mal berlokasi di Jawa, 6 mal di Sumatra, 1 mal di Bali, dan 1 mal di Sulawesi.

Adapun penilaian valuasi pasar aset-aset LMIRT dilakukan oleh Savills Valuation and Professional Services (S) Pte Ltd, Cushman & Wakefield VHS Pte Ltd, KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan (terafilias dengan CBRE) dan KJPP Willson & Rekan (terafiliasi dengan Knight Frank).

Baca Juga : Profil Mal Legendaris Plaza Semanggi, Sepi di Pusat Kota Jakarta

Berikut rincian valuasi pasar aset mal Grup Lippo yang dikelola LMIRT:

Valuasi Pasar 29 mal LMIRT no Properti Valuasi Pasar

Per 31 Desember 2022 (Miliar Rupiah) Valuasi Pasar

Per 31 Desember 2022 (Juta Singapura Dolar) 1. The Plaza Semanggi 799,0 68,5 2. Palembang Square 795,0 68,2 3. Palembang Square Extension 318,0 27,3 4. Palembang Icon 947,0 81,2 5. Lippa Plaza Kramat Jati 583,5 50,0 6. Tamini Square 240,6 20,6 7. Cibubur Junction 114,3 9,8 8. Pluit Village 506,0 43,4 9. Plaza Medan Fair 654,8 56,2 10. Sun Plaza 2.616,0 224,4 11. Lippo Plaza Kendari 300,0 25,7 12. Ekalokasari Plaza 290,0 24,9 13. Lippo Plaza Batu 225,6 19,3 14. Lippo Plaza Jogja 438,0 37,6 15. Kediri Town Square 387,5 33,2 16. Bandung Indah Plaza 554,0 47,5 17. Istana Plaza 408,0 35,0 18. Lippo Mall Kemang 2.191,2 188,0 19. Lippo Mall Kuta 433,2 37,2 20. Gajah Mada Plaza 878,0 75,3 21. Mal Lippo Cikarang 817,5 70,1 22. Lippo Mal Puri 3.992,0 342,4 23. Mall WTC Matahari Units 104,0 8,9 24. Java Supermall Units 123,3 10,6 25. Plaza Madiun Units 215,6 18,5 26. Depok Town Square Units 147,9 12,7 27. Malang Town Square Units 162,9 14,0 28. Metropolis Town Square 114,7 9,8 29. Grand Palladium Units 70,2 6,0 Total Portofolio 19.427,8 1.666,3

Notes: Dikonversi ke dolar Singapura menggunakan kurs penutupan Rp11.659,08 per dolar Singapura per 31 Desember 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :