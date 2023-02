IHSG Siap Rebound, Simak Saham INCO, TOWR, INKP, ISAT

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang rebound dan kembali menguji resistance garis MA200 pada perdagangan hari ini, Senin (13/2/2023).

Analis RHB Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan IHSG dapat bergerak di tentang 6.822 hingga 6.969 pada hari ini, setelah terlempar ke zona 6.800-an.

Pada perdagangan Jumat (10/2/2023) pekan lalu, IHSG ditutup melemah 0,25 persen ke posisi 6.880,32. Sebanyak 162 saham menguat, 362 melemah dan 200 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp9.520,90 triliun.

"IHSG terlihat kembali melakukan koreksi dan menguji support garis MA50 sekaligus support minor sideways channel dengan dragonfly doji candle meski volume rendah," kata Wafi dalam riset harian RHB, Senin (13/2/2023).

Wafi mengatakan IHSG berpeluang rebound selama dapat bertahan di atas support garis MA50. Dengan demikian IHSG kembali menguji resistance garis MA200 sekaligus resistance minor sideways channel- nya.

Namun, kata Wafi jika breakdown support garis MA50 maka berpeluang untuk kembali melanjutkan penurunan ke level terendahnya pada Januari 2023.

Beberapa saham rekomendasi Wafi ialah:

INCO (7200): buy

Outlook: Breakout 7150

Levels: 7375, 7600

Exit: Below 7100

TOWR (1110) Call: buy on Weakness

Outlook: Pullback to 1100

Levels: 1130, 1170

Exit: Below 1080

ISAT (5925) : buy

Outlook: Breakout 5900

Levels: 6100, 6275

Exit: Below 5825

INKP (8600) : buy

Outlook: Breakout 8550

Levels: 8700, 8975

Exit: Below 8400

Sementara itu, Phintraco Sekuritas berpotensi konsolidasi dalam rentang 6.830-6.960 pada perdagangan Senin (13/2/2023).

Tim Riset Phintraco Sekuritas menyebut area konsolidasi masih terjaga di kisaran 6.830-6.960, setelah bergerak kembali ke atas MA20 6.845 dengan lower shadow yang panjang.

"Potensi masih akan cenderung sideways di kisaran level tersebut," tulis tim riset Phintraco dikutip Senin (13/2/2023).

Data Inflasi Januari Amerika Serikat (AS) yang akan dirilis pada 14 Februari 2023 mendatang akan menjadi salah satu sentimen eksternal pergerakan IHSG hari ini.



