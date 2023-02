IHSG Diprediksi Naik Terbatas, Cek Saham ADRO, BIPI, ESSA, TOWR

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan menguat terbatas di rentang 6.900-6.927 pada perdagangan hari ini, Senin (13/2/2023).

Hal ini meski indeks ditutup melemah pada penutupan perdagangan Jumat (10/2/2023) pekan lalu. Tim Analis MNC Sekuritas menyebut IHSG ditutup terkoreksi 0,2 persen ke level 6.880.

Tim analis menyebut koreksinya pun sempat menembus area support di 6,827 dan garis MA60-nya serta masih disertai dengan volume penjualan.

"Selama IHSG belum mampu break resistance di 6.961, maka posisi IHSG saat ini sedang berada di awal wave [ii] dari wave C sehingga IHSG masih rawan terkoreksi untuk menguji rentang area 6.712-6.800," kata Tim Analis MNC Sekuritas dikutip dari laman resminya, Senin (13/2/2023).

Adapun MNC menyebut area support IHSG berada di 6.767, 6.693 dan resistance berada di 6.961, 7.053.

Berikut adalah saham pilihan MNC Sekuritas

Baca Juga : IHSG Masih Konsolidasi, Cek Rekomendasi Saham Pilihan Pekan Depan

ADRO - Buy on Weakness

ADRO ditutup terkoreksi 3,5 persen ke 2.740 dan disertai oleh peningkatan volume penjualan. Posisi ADRO saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave C dari wave (A), sehingga ADRO masih rawan melanjutkan koreksinya dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 2.600-2.680

Target Price: 3.000, 3.260

Stoploss: below 2.500

BIPI - Buy on Weakness

BIPI ditutup menguat 1,8 persen ke 172 dan disertai oleh munculnya volume pembelian. Namun, selama BIPI belum mampu break 186 sebagai resistance-nya, maka posisi BIPI saat ini sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave Y sehingga BIPI masih rawan berbalik terkoreksi.

Buy on Weakness: 156-168

Target Price: 194, 212

Stoploss: below 149

ESSA - Buy on Weakness

ESSA ditutup terkoreksi tipis ke 995 pada perdagangan Jumat (10/2), rentang pergerakan ESSA pun masih tertahan oleh MA20 dan MA200. Posisi ESSA saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [ii] dari wave C.

Buy on Weakness: 900-965

Target Price: 1.075, 1.140

Stoploss: below 850

Baca Juga : Bursa Sepekan, IHSG Naik Tipis Sekalipun Nilai Transaksi Saham Turun

TOWR - Spec Buy

TOWR ditutup menguat 2,8 persen ke 1.110 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Selama TOWR tidak menembus dibawah 1.075 sebagai stoplossnya, maka posisi TOWR saat ini sedang berada di awal wave (c) dari wave [b].

Spec Buy: 1.090-1.100

Target Price: 1.145, 1.190

Stoploss: below 1.075



Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :