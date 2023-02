10 Top Gainers Pekan Ini, Ada Saham Haji Isam PGUN dan Alfamidi MIDI

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan 0,18 persen selama sepekan terakhir sehingga parkir di level 6.911,73. Sejumlah saham seperti PGUN milik Haji Isam dan pengelola Alfamidi MIDI terpantau mengalami peningkatan harga signifikan dalam kurun 30 Januari—3 Februari 2023 dan masuk dalam jajaran top gainers.

Peringkat pertama emiten dalam jajaran top gainers pekan ini ditempati oleh PT PAM Mineral Tbk. (NICL) yang harga sahamnya melesat 43,01 persen dalam sepekan. Harga saham NICL ditutup di level Rp266 per saham dari sebelumnya Rp186 per saham.

Posisi kedua emiten top gainers diisi oleh PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) yang naik 36,6 persen ke harga Rp4.180 per saham. Kemudian PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. (AIMS) menyusul di posisi ketiga dengan kenaikan sebesar 34,45 persen sehingga berada di harga Rp320 per saham.

Top gainers selanjutnya adalah PT Radana Bhaskara Finance Tbk. (HDFA) dan PT Indo Boga Sukses Tbk. (IBOS). Harga saham HDFA melesat 32,89 persen sehingga menjadi Rp198 per saham dan saham IBOS meningkat 29,20 persen sehingga parkir di Rp124 per saham.

Posisi keenam ditempati oleh saham PT Hetzer Medical Indonesia Tbk. (MEDS). Saham MEDS meningkat 27,84 persen selama sepekan, dari harga Rp97 per saham menjadi Rp124 per saham.

Saham PT Fortune Mate Indonesia Tbk. (FMII) menjadi saham top gainers selanjutnya di peringkat ketujuh. Harga saham FMII melesat 27,8 persen menjadi Rp340 per saham dari Rp266 per saham.

Adapun saham-saham lain yang masuk daftar tercuan pekan ini mencakup DEWI yang naik 27,68 persen ke harga Rp286 per saham. Selanjutnya PGUN melesat 21,82 persen menjadi Rp1.005 per saham, dan BAJA melejit 21,68 persen ke harga Rp174 per saham.

Sebelumnya Sekretaris Perusahaan PT BEI Yulianto Aji Sadono mengatakan rata-rata nilai transaksi harian bursa pekan ini meningkat 10 persen menjadi Rp10,736 triliun dari Rp9,706 triliun pada pekan sebelumnya.

“Rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa turut mengalami kenaikan sebesar 2,79 persen menjadi 1.159.261 dari 1.127.816 transaksi pada sepekan sebelumnya,” kata Yulianto, Sabtu (4/2/2023).

Dia menjelaskan kapitalisasi pasar Bursa juga mengalami peningkatan 0,07 persen menjadi Rp9.510,520 triliun dari Rp9.504,337 triliun pada pekan sebelumnya.

