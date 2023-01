Pergerakan Harga Emas Hari Ini Dibayangi Penguatan Data Ekonomi AS

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas hari ini berpotensi melemah merespons rilis data ekonomi AS yang di atas ekspektasi pasar.

Tim analis Monex Investindo Futures menilai ekspektasi positif menjelang kebijakan moneter Federal Reserve pekan depan dan rangkaian data ekonomi AS yang lebih baik pada Jumat lalu berpeluang menekan harga emas.

“Pada perdagangan hari ini harga emas berpeluang dijual untuk menguji level support US$1.922 per troy ounce selama harga tertahan di bawah level resistance US$1.931 per troy ounce,” tulis analis Monex, Senin (30/1/2023).

Kendati demikian, kenaikan lebih tinggi dari level resistance tersebut berpeluang memicu aksi beli terhadap harga emas sehingga menguji level resistance selanjutnya US$1.936 per troy ounce.

Mengutip Bloomberg, laporan pada Jumat lalu menunjukkan pergerakan inflasi yang disoroti The Fed mereda pada Desember 2022 ke laju tahunan paling lambat dalam lebih dari setahun dan pengeluaran konsumen turun. Data terpisah dari University of Michigan menunjukkan ekspektasi inflasi AS terus menurun pada akhir Januari, membantu meningkatkan sentimen konsumen.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan dia terdorong oleh data terbaru tentang inflasi dan pekerjaan, tetapi mengakui bahwa ekonomi berada dalam risiko resesi.

Suku bunga acuan Bank Sentral Eropa dan Bank Inggris masing-masing diproyeksikan naik setengah basis poin ketika mereka menyampaikan keputusan sehari setelah The Fed.

Dari sentimen global, infeksi Covid tampaknya tidak lepas kendali selama pekan liburan di China, meskipun transportasi perjalanan massal dimulai kembali, dan indikator konsumsi mendukung optimisme pemulihan ekonomi. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun naik sekitar dua basis poin pagi ini.

Untuk mencermati laju harga emas global, mari saksikan secara live di sini.

09:12 WIB Emas Comex dan spot kompak turun Harga emas spot melemah 0,10 persen atau 1,88 poin ke US$1.926,16 per troy ounce pada 09.07 WIB. Sementara itu, emas Comex kontrak April 2023 turun 0,05 persen atau 0,90 poin ke US$1.944,70 per troy ounce.

Sumber : Bloomberg

