Rapat The Fed Pengaruhi IHSG, Rekomendasi Saham-Saham Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan terpengaruh oleh sentimen FOMC dari The Fed. Analis merekomendasikan saham ADRO, ITMG, hingga CTRA untuk dicermati.

Tim Riset Phintraco Sekuritas mengatakan indeks-indeks Wall Street menguat di Jumat (27/1/2023) dan Nasdaq mencatatkan penguatan mingguan keempat berturut-turut. Sentimen positif berasal dari rilis kinerja keuangan tahun penuh 2022 yang relatif solid dari sejumlah perusahaan di AS, seperti American Express dan Tesla.

Hal ini sejalan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi AS sebesar 2,9 persen qoq di kuartal IV/2022 yang lebih tinggi dari ekspektasi di 2,6 persen qoq. Terakhir, pelaku pasar mengantisipasi kenaikan The Fed Rate terkecil (25 bps) sejak The Fed agresif menaikan suku bunga acuan di Mei 2022.

Sementara itu, IHSG diperkirakan cenderung menguji resistance 6.930 di pekan ini (30/1/2023). Pelaku pasar masih perlu mewaspadai potensi koreksi di awal pekan mengingat terdapat indikasi overbought dari Stochastic RSI.

Phintraco Sekuritas memperkirakan resistance IHSG akan berada di 6.930, dengan support di 6.830.

"Sejumlah sentimen yang akan mempengaruhi IHSG di pekan ini adalah hasil FOMC The Fed pada 1 Februari 2023 yang diperkirakan memutuskan kenaikan The Fed Rate sebesar 25 bps. Di hari yang sama, BPS akan merilis data inflasi bulan Januari 2023 di Indonesia," tulis Tim Riset Phintraco Sekuritas, Senin (30/1/2023).

Berlanjutnya tren penurunan inflasi memperkuat proyeksi bahwa suku bunga acuan BI telah mencapai kisaran puncak. Masih dari dalam negeri, pelaku pasar juga akan mencermati kinerja keuangan tahun penuh 2022 dari emiten-emiten di BEI.

Adapun menurut Phintraco Sekuritas saham-saham yang bisa dicermati antara lain ADRO, ITMG, INCO, BSDE, SMRA dan CTRA.



Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

