IHSG Hari Ini Incar 6.693, Cek Saham CARE hingga KLBF

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mewaspadai adanya koreksi pada perdagangan terakhir tahun ini, setelah kemarin sempat ditutup menguat.

Pada Kamis (29/12/2022) IHSG ditutup menguat 0,1 persen ke 6.860 dan diiringi dengan munculnya volume pembelian.

Analis MNC Sekuritas memperkirakan selama tidak terkoreksi ke bawah 6.715 sebagai supportnya, maka posisi IHSG saat ini masih membentuk wave (y) dari wave [x] untuk mengarah ke rentang 6,932-7,023.

"Namun demikian, waspadai akan adanya koreksi dari IHSG yang cukup agresif, apabila IHSG belum mampu menembus area resistance di 7.128," jelas Analis MNC Sekuritas dalam riset harian, Jumat (30/12/2022).

MNC Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak dengan support di level 6.715, 6.693, dan level resistance di 6.955, 7.094.

Berikut saham pilihan MNC Sekuritas hari ini:

CARE - Buy on Weakness

CARE ditutup menguat 1,3 persen ke 476 disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatan CARE masih tertahan oleh MA60. Diperkirakan, posisi CARE saat ini sedang berada di wave [iii] dari wave C, sehingga CARE masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 464-474

Target Price: 500, 520

Stoploss: below 454

CPIN - Buy on Weakness

CPIN ditutup menguat tipis ke 5,850 namun masih didominasi oleh tekanan jual. Posisi CPIN diperkirakan sedang berada di akhir wave (b) dari wave [y], sehingga koreksi CPIN akan cenderung terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 5,725-5,775

Target Price: 6,025, 6,225

Stoploss: below 5,675

INCO - Buy on Weakness

INCO ditutup menguat 0,7 persen ke 7.175 pada perdagangan kemarin (29/12). Posisi INCO saat ini diperkirakan masih berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [c], sehingga INCO masih berpeluang terkoreksi kembali dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 6.825-6.975

Target Price: 7.375, 7.900

Stoploss: below 6.500

Baca Juga : Isu Resesi Jadi Pemberat IHSG, tapi Masih Ada Peluang Cuan 2023

KLBF - Buy on Weakness

KLBF ditutup menguat 3 persen ke 2.090 dan disertai oleh munculnya volume pembelian, namun penguatannya masih tertahan oleh MA20. Selama KLBF masih mampu bergerak di atas 2.020 sebagai stoplossnya, maka posisi KLBF saat ini sedang berada di awal wave [iii] dari wave 5.

Buy on Weakness: 2.050-2.070

Target Price: 2.140, 2.200

Stoploss: below 2.020



Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : IHSG Indeks BEI rekomendasi saham