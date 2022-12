Baru IPO, Saham Teknologi NINE Anjlok ke Bawah Rp50

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Harga saham emiten teknologi pendatang baru PT Techno9 Indonesia Tbk. (NINE) anjlok menyentuh level Rp47 pada Jumat (9/12/2022).

NINE resmi mencatatkan sahamnya di papan akselerasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (5/12/2022). NINE menjadi perusahaan tercatat ke-55 di BEI pada 2022.

Saham NINE berada di bawah Rp50 per saham hanya sepekan setelah menggelar initial public offering alias IPO dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (5/12/2022).

Saham NINE telah turun 9,62 persen atau 5 pada perdagangan akhir pekan. Jika dibandingkan dengan harga IPO Rp75 per saham, NINE telah terkoreksi 37,33 persen.

Adapun, jumlah saham yang dicatatkan di BEI adalah 2,157 miliar saham dengan perincian saham pendiri sebesar 1,72 miliar saham dan saham IPO sebanyak 432 juta saham dengan nominal Rp10 per saham.

Dengan harga penawaran saham Rp75 per saham, maka NINE berhasil meraup dana segar dari publik sebanyak Rp32,40 miliar. Mayoritas dana hasil IPO yakni 52,66 persen akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan kegiatan usaha. Sisanya akan dipakai untuk ekspansi service point dan pembelian gudang penyimpanan barang.

Dari sisi bisnis, NINE dikabarkan akan memasarkan segmen usaha baru yaitu aplikasi kesehatan Hospital Information System (HIS). Salah satu keunggulan dari aplikasi HIS ini adalah terintegrasi secara keseluruhan antara data medik dan non-medik seperti akuntansi, gudang, dan lain-lain.

Lantas, mengapa saham NINE bisa ke bawah batas level terendah Rp50?

Mengutip Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia dengan nomor surat Kep-00098/BEI/12-2021, harga minimum yang berlaku untuk efek bersifat ekuitas berbentuk saham yang diperdagangkan pada Papan Akselerasi adalah Rp1.

Sementara itu, batasan auto rejection untuk saham yang diperdagangkan di papan akselerasi dengan harga lebih dari Rp10 adalah lebih dari plus atau minus 10 persen. Artinya, regulasi saham di Papan Akselerasi berbeda dengan Papan Pengembangan dan Papan Utama, yang menerapkan harga saham terendah Rp50.

