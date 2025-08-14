Bisnis Indonesia Premium
Tabel Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Gerai Resmi & Besaran Pajaknya

Buyback emas Antam Kamis, 14 Agustus 2025, di harga Rp1.779.000/gram. PPh 22 dikenakan 1,5% untuk NPWP dan 3% tanpa NPWP pada transaksi di atas Rp10 juta.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 09:59
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Harga buyback emas Antam pada 14 Agustus 2025 adalah Rp1.779.000 per gram, naik Rp16.000 dari hari sebelumnya.
  • Emas Antam yang dapat dibeli kembali harus memiliki sertifikat LBMA dan harga buyback mengikuti pergerakan harga emas dunia.
  • Penjualan emas ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP, dipotong langsung dari nilai buyback.

Bisnis.com, JAKARTA - Buyback emas Antam hari ini, Kamis, 14 Agustus 2025 ditetapkan pada level Rp1.779.000 per gram.

Harga buyback emas Antam ini naik Rp16.000 dibandingkan posisi sehari sebelumnya.

Dikutip dari kanal gerai resmi Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga beli kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025

Berat (gram) Taksiran Buyback PPH 22 Meterai  Perkiraan Hasil Penjualan Setelah Pajak
0,5 Rp889.500 - - Rp889.500
1 Rp1.779.000 - - Rp1.779.000
2 Rp3.558.000 - - Rp3.526.000
5 Rp8.895.000 - Rp10.000 Rp8.885.000
10 Rp17.790.000 Rp267.000 Rp10.000 Rp17.513.000
50 Rp88.950.000 Rp1.334.000 Rp10.000 Rp87.606.000
100 Rp177.900.000 Rp 2.669.000 Rp10.000 Rp175.221.000
500 Rp889.500.000 Rp13.343.000 Rp10.000 Rp876.147.000
1000 Rp1.779.000.000 Rp26.685.000 Rp10.000 Rp1.752.305.000

Sumber: Logam Mulia, Diolah.

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

