Techno9 (NINE) Tetapkan Harga IPO Rp75 per Saham

Bisnis.com, JAKARTA – PT Techno9 Indonesia Tbk. menetapkan harga final sebesar Rp75 per saham dalam aksi penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham.

Emiten yang akan mendapatkan kode saham NINE ini melepas hingga 432 juta saham baru, atau 20,03 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. NINE membidik dana segar dari IPO sebanyak Rp32,40 miiliar.

“Masa penawaran umum berlangsung 28 November-1 Desember 2022. Kemudian distribusi saham pada 2 Desember 2022, dan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada 5 Desember 2022,” tulis manejemen NINE dalam prospektus, Selasa (29/11/2022).

Bersamaan dengan IPO ini, pemegang saham lama perseroan akan mencatatkan pula saham sebanyak 1,72 miliar. Dengan demikian, jumlah saham NINE yang dicatatkan di BEI mencapai 2,15 miliar.

Penjamin pelaksana emisi efek IPO NINE adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia, dan PT Elit Sukses Sekuritas.

Sebelumnya Direktur Utama NINE Heddy Kandou mengatakan NINE optimistis akan membukukan pertumbuhan yang baik di masa mendatang dengan IPO ini.

"Perusahaan memiliki manajemen yang berpengalaman di bidang industri teknologi informasi lebih dari 15 tahun, dan memiliki pengalaman dalam merencanakan dan mengeksekusi strategi-strategi usaha serta memahami seluk beluk pasar serta perilaku konsumen," kata Heddy dalam keterangan resminya, Kamis (20/10/2022).

Dengan demikian, lanjutnya, NINE dapat menyusun strategi penjualan dan pemasaran produk dan jasa yang tepat, efektif dan efisien.

Dalam waktu dekat, NINE akan segera memasarkan segmen usaha baru yaitu aplikasi kesehatan Hospital Information System (HIS). Salah satu keunggulan dari aplikasi HIS ini adalah terintegrasi secara keseluruhan antara data medik dan non-medik seperti akuntansi, gudang, dan lain-lain.

