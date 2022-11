Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Yakin ke 7.100?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan berpeluang menguat menguji resistance di 7.128 pada perdagangan hari ini, Selasa (15/11/2022).

Tim Riset MNC Sekuritas mengatakan IHSG ditutup terkoreksi 1 persen ke 7.014 pada perdagangan kemarin (14/11/2022). Namun, koreksinya masih tertahan oleh MA20.

"Selama IHSG tidak terkoreksi ke bawah 6.956 sebagai area supportnya, maka posisi IHSG diperkirakan sudah menyelesaikan wave b pada skenario hitam atau wave (ii) pada skenario merah," tulis Tim Riset MNC Sekuritas, Selasa (15/11/2022).

Selanjutnya, IHSG berpeluang untuk menguji kembali area resistance di 7.128. Apabila tertembus, maka terdapat kemungkinan IHSG akan mengarah ke 7.242 terlebih dahulu.

MNC Sekuritas menuturkan support IHSG berada pada level 6.980 dan 6.956, sementara resistance pada 7.128, dan 7.178.

Berikut adalah saham-saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini:

INCO - Buy on Weakness

INCO ditutup terkoreksi 1,7 persen ke 7.300 pada perdagangan kemarin (14/11/2022) dan disertai dengan munculnya volume penjualan. Kami perkirakan, posisi INCO saat ini sedang berada di awal wave (iv) dari wave [c] dari wave Y, sehingga INCO akan terkoreksi terlebih dahulu dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 6.925-7.250

Target Price: 7.550, 8.225

Stoploss: below 6.800

INKP - Buy on Weakness

INKP ditutup terkoreksi 0,2 persen ke 10.050 pada perdagangan kemarin (14/11/2022). Posisi INKP saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave 5, sehingga INKP masih rawan terkoreksi terlebih dahulu dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 9.750-10,000

Target Price: 10.400, 10.750

Stoploss: below 9.350

LSIP - Buy on Weakness

LSIP ditutup di 1.110 pada perdagangan kemarin (14/11/2022). Selama tidak terkoreksi ke bawah 1.030 sebagai stoploss-nya, maka posisi LSIP saat ini sedang berada pada bagian dari wave [ii] dari wave 1 sehingga LSIP masih rawan koreksi dahulu dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 1.060-1.090

Target Price: 1.170, 1.230

Stoploss: below 1.030

TINS - Buy on Weakness

TINS ditutup terkoreksi 0,3 persen ke 1.445 pada perdagangan kemarin (14/11/2022) dan disertai dengan munculnya volume penjualan. Posisi TINS saat ini sedang berada pada bagian dari wave iv dari wave (iii) dari wave [iii], sehingga koreksi TINS dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 1.405-1.445

Target Price: 1.525, 1.600

Stoploss: below 1.325

