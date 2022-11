Pergerakan Harga Emas Hari Ini, 14 November 2022, Hawkish The Fed

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas global hari ini berpotensi menguat, namun pergerakannya cenderung diwarnai oleh penguatan dolar Amerika Serikat (AS).

Tim analis Monex Investindo Futures mencatat, harga emas berakhir naik US$15,52 ke level US$1.770,85 per troy ounce pada Jumat (11/11/2022) karena ditopang oleh sentimen pelemahan dolar AS dibalik perilisan data Prelim UoM Consumer Sentiment AS yang pesimis dan prospek kenaikan suku bunga AS yang lebih rendah di masa depan.

“Di sesi Asia hari ini, harga emas berpotensi dibeli menguji resistensi US$1.777. Namun jika bergerak turun ke bawah level US$1.755, maka berpeluang dijual menguji support US$1.750 per troy ounce,” tulis Monex, Senin (14/11/2022).

Sementara itu, dolar AS terpantau menguat mengawali pekan ini setelah sikap Gubernur Federal Reserve Christoper Waller yang mendorong kembali taruhan bahwa Bank Sentral mendekati akhir dari siklus kenaikan suku bunga acuannya. Dolar yang menguat cenderung memengaruhi laju emas.

Mengutip Bloomberg, pagi ini mata uang yen Jepang jatuh sebanyak 0,8 persen sementara dolar Australia turun 0,3 persen terhadap greenback setelah Waller mengatakan bank sentral AS memiliki cara untuk melaju sebelum berhenti menaikkan suku bunga. Waller juga mengatakan pasar mendapat jalan atas pendinginan tak terduga dalam inflasi.

“Pasar bereaksi terhadap komentar hawkish Waller yang merupakan pengingat bahwa Fed tidak akan mengubah pandangannya pada satu hasil CPI yang baik," kata Jason Wong, ahli strategi di Bank of New Zealand.

Kenaikan greenback terjadi setelah ukuran dolar turun 3,5 persen minggu lalu, penurunan terbesar sejak hari-hari awal pandemi karena para pedagang memangkas taruhan pada kenaikan Fed yang agresif setelah inflasi AS melambat lebih dari yang diharapkan. Imbal hasil Treasury AS juga sempat jatuh dan saham melonjak dari harapan The Fed tidak perlu menaikkan suku bunga sebanyak yang diantisipasi.

Para analis memprediksi pembicaraan The Fed minggu ini kemungkinan akan mendorong kembali reaksi pasar karena mereka ingin memperketat kondisi keuangan, bukan melonggarkannya.

Para Investor juga akan melihat hasil pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Xi Jinping dari China saat para pemimpin dari seluruh dunia berkumpul di KTT G20 di Bali, Indonesia.

10:36 WIB Emas Comex turun 0,04 persen Harga emas spot melemah 0,33 persen atau 5,88 poin ke US$1.765,36 per troy ounce pada 10.34 WIB. Sementara itu, emas Comex kontrak Desember 2022 turun 0,04 persen atau 0,70 poin ke US$1.768,70 per troy ounce. 09:10 WIB Emas spot dan Comex kompak turun Harga emas spot melemah 0,48 persen atau 8,54 poin ke US$1.762,70 per troy ounce pada 09.06 WIB. Sementara itu, emas Comex kontrak Desember 2022 turun 0,19 persen atau 3,30 poin ke US$1.766,10 per troy ounce.

Sumber : Bloomberg

