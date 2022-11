IHSG Ditutup Zona Hijau, Saham TLKM, BUMI, dan BBCA Paling Laris

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan akhir pecan, Jumat (4/11/2022). Saham TLKM, BUMI, dan BBCA menjadi yang paling laris pada perdagangan hari ini.

Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 15.00 WIB IHSG menguat 10,95 poin atau 0,16 persen ke level 7.045. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang 6.973 - 7.045.



Tercatat, 211 saham menguat, 315 saham melemah dan 167 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau pada posisi Rp9.373,86 triliun.



Saham TLKM menjadi yang paling laris diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp692,3 miliar. TLKM ditutup menguat 1,94 persen ke level 4.210.



Saham BUMI menyusul dengan nilai transaksi sebesar Rp615,2 miliar. Entitas Grup Bakrie tersebut mengakhiri perdagangan hari ini dengan pelemahan 3,89 persen ke level 173.



Saham ketiga yang paling laris diperdagangkan hari ini adalah BBCA dengan nilai transaksi mencapai Rp604,2 miliar. BBCA ditutup melemah 0,28 persen ke level 8.775.



Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar mengatakan, IHSG berada dalam trend bullish selama di atas 6.995. Secara teknikal, indikator MACD menunjukkan bullish, stochastic overbought, di atas support 6.995, candle hammer.



Jika bisa di tutup harian di atas 6.980, IHSG masih berpeluang rebound dengan target 7.091, 7.135, dan 7.250. Jika gagal, IHSG rawan menuju 6.958, 6.894.



“Resistance pada perdagangan hari ini di level 7.052, 7.098, 7.135, 7.167 dengan support 7.015, 6.962, 6.942, 6.902. Adapun perkiraan range pada hari ini di rentang 6.980 - 7.090,” tulis Andri dalam riset, Jumat (4/11).



Sebagai gambaran, IHSG ditutup menguat 0,27 persen ke level 7.034,57 pada perdagangan Kamis (3/11). Research Analyst BNI Sekuritas Maxi Liesyaputra mengatakan, hampir semua bursa regional Asia Pasifik mencatat pelemahan pada perdagangan Kamis (3/11).

Pergerakan itu mengikuti pelemahan signifikan bursa Amerika Serikat (AS) pada malam sebelumnya setelah kenaikan suku bunga The Fed 75 basis points (bps) dan adanya indikasi bahwa the Fed akan tetap agresif menaikkan suku bunga untuk menghadapi inflasi.



Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,46 persen, begitu juga dengan S&P 500 yang terkoreksi 1,06 persen. Bahkan indeks Nasdaq turun lebih dalam sebesar 1,73 persen.

