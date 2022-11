Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, 4 November 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang mengalami technical rebound dalam pola konsolidasi pada perdagangan Jumat (4/11/2022).

Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar mengatakan, IHSG berada dalam trend bullish selama di atas 6.995.

Secara teknikal, indikator MACD menujukkan bullish, stochastic overbought, di atas support 6.995, candle hammer. Jika bisa di tutup harian di atas 6.980, IHSG masih berpeluang rebound dengan target 7.091, 7.135,dan 7.250. Jika gagal, IHSG rawan menuju 6.958, dan 6.894.

“Resistance pada perdagangan hari ini di level 7.052, 7.098, 7.135, 7.167 dengan support 7.015, 6.962, 6.942, 6.902. Adapun perkiraan range pada hari ini di rentang 6.980-7.090,” tulis Andri dalam riset, Jumat (4/11).

Sebagai gambaran, IHSG ditutup menguat 0,27 persen ke level 7.034,57 pada perdagangan Kamis (3/11). Research Analyst BNI Sekuritas Maxi Liesyaputra mengatakan, hampir semua bursa regional Asia Pasifik mencatat pelemahan pada perdagangan Kamis (3/11). Bahkan Hang Seng terkoreksi 3,08 persen

Pergerakan itu mengikuti pelemahan signifikan bursa Amerika Serikat (AS) pada malam sebelumnya setelah kenaikan suku bunga The Fed 75 basis points (bps) dan adanya indikasi bahwa the Fed akan tetap agresif menaikkan suku bunga untuk menghadapi inflasi.

Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,46 persen, begitu juga dengan S&P 500 yang terkoreksi 1,06 persen. Bahkan indeks Nasdaq turun lebih dalam sebesar 1,73 persen.

Imbal hasil obligasi AS tenor 2 tahun naik ke level tertinggi sejak Juli 2007, sementara yield treasury 10 tahun naik 9 bps menjadi 4,15 persen. Investor memperhatikan data nonfarm payrolls AS yang akan dirilis hari ini. Bank sentral Inggris menaikkan suku bunga sebesar 75 bps, sesuai perkiraan.

Berikut merupakan rekomendasi saham dari BNI Sekuritas untuk perdagangan Jumat (4/11):

PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM)

Resistance : Rp 4.170, Rp 4.220, Rp 4.280, Rp 4.330.

Support: Rp 4.100, Rp 4.050, Rp 4.000, Rp 3.940.

Rekomendasi: BUY Rp 4.050 - Rp 4.100 target Rp 4.170, Rp 4.220. Stop loss di bawah Rp 3.990.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO)

Resistance : Rp 206, Rp 216, Rp 226, Rp 238.

Support: Rp 195, Rp 190, Rp 183, Rp 181.

Rekomendasi: BUY Rp 197-Rp 200 target Rp 206, Rp 216. Stop loss di bawah Rp 200.

PT Elnusa Tbk. (ELSA)

Resistance : Rp 392, Rp 412, Rp 428, Rp 432.

Support: Rp 380, Rp 372, Rp 366, Rp 354.

Rekomendasi: BUY IF BREAK Rp 384 target Rp 392, Rp 404. Stop loss di bawah Rp 370

PT Astra International Tbk. (ASII)

Resistance : Rp 6.425, Rp 6.500, Rp 6.625, Rp 6.775.

Support: Rp 6.300, Rp 6.200, Rp 6.050, Rp 5.875.

Rekomendasi: SPECULATIVE BUY target Rp 6.500, Rp 6.550. Stop loss di bawah Rp 6.250.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

