Grup Salim Tambah Saham di Emiten Properti OMRE? Cek Faktanya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - First Pacific Capital Group Limited menambah kepemilikan saham mayoritas di PT Indonesia Prima Property Tbk. (OMRE) sebanyak 22,35 persen sehingga kepemilikan menjadi 78,24 persen.

Direktur First Pacific Capital Group Limited Khoo Chin Inn menerangkan kepemilikan langsung yang mewakili 55,89 persen dari modal disetor dalam OMRE telah bertambah 22,35 persen.

"Dalam rangka investasi kepemilikan saham telah melaksanakan pengalihan kepemilikan saham melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia sejumlah 390 juta saham atau sebesar 22,35 persen dengan demikian setelah transaksi kepemilikan saham pada OMRE menjadi 1,36 miliar saham atau sebesar 78,24 persen," urainya dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (2/11/2022).

Baca Juga : Bakrie Group Utak-atik Portofolio Saham Usai BUMI Diborong Grup Salim

First Pacific Capital mengungkapkan transaksi pembelian dilakukan sebanyak lima kali. Pertama, 82 juta saham dengan harga pembelian Rp535 per saham senilai Rp43,87 miliar, kedua, 61 juta saham dengan harga pembelian sebesar Rp515 per saham senilai Rp31,415 miliar.

Kemudian, pembelian ketiga, sebanyak 124 juta saham dengan harga pembelian sebesar Rp510 per saham senilai Rp63,24 miliar, keempat 72 juta saham dengan harga pembelian sebesar Rp505 per saham senilai Rp36,36 miliar.

Selanjutnya, pembelian terakhir sebesar 51 juta saham dengan harga pembelian sebesar Rp510 per saham senilai Rp26,01 miliar. Dengan demikian, total biaya yang dikeluarkan dalam akuisisi ini sebesar Rp200,89 miliar.

Baca Juga : Susul Grup Salim, Deretan Investor AS Ikut Borong Saham BUMI

Dari segi waktu, First Pacific Company melakukan tanggal transaksi terjadi pada rentang 19--27 Oktober 2022. Dengan demikian status kepemilikan saham OMRE ini bersifat langsung.

"Tujuan transaksi ini peningkatan kepemilikan saham. Pelaksanaan investasi dengan membeli saham melalui perdagangan di pasar modal di Indonesia tersebut akan menjaga First Pacific Capital Group Limited sebagai pengendali OMRE," tambahnya.

Adapun, berdasarkan penelusuran Bisnis, First Capital Group Ltd ini berbeda dengan First Pacific Company Ltd yang berbasis di Hong Kong milik Anthony Salim.

CATATAN: Terdapat revisi di paragraf pertama dan kedua mengenai keberadaan Grup Salim yang tidak terkait dengan First Pacific Capital Group Limited.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :