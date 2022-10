Soho Global (SOHO) Tebar Dividen Rp118 Per Lembar, Ini Detilnya!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten PT Soho Global Health Tbk. Dengan kode SOHO akan membagikan dividen interim tahun buku 2022 sejumlah Rp149,76 miliar.

Jumlah itu setara dengan Rp118 per lembar kepada pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) penutupan perdagangan tanggal 26 Oktober 2022.

Berdasarkan keterangan resmi yang dikutip dari laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (16/10/2022) pembagian dividen interm tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 4 november mendatang.

Adapun calon penerima dividen tunai itu berdasarkan komposisi pemegang saham Soho Global Health yaitu Tiberias 96 Pty Ltd akan menerima 37,918 persen dari total dividen, Medisia Investment Holdings Pte. Ltd sebesar 22,469 persen, Cascade Creek Pty. Ltd sebesar 12,113 persen, Tan Giok Nio setara 9,014 persen, Tan Kin Nio 9,014 persen, Prysselius Limited setara 8,918 persen, dan sisanya sebesar 0,554 persen diperebutan investor ritel.

“Pembagian Dividen Interim sebagaimana dijelaskan di atas, tidak berdampak material, baik terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan,” tulis manajemen SOHO, dikutip laman BEI, Minggu (16/10/2022).

Diketahui pada semester I tahun 2022, SOHO telah melaporkan penurunan laba bersih sebesar 31,63 persen yaitu dari Rp282,87 miliar ke Rp193,63 miliar.

Namun, pendapatan emiten farmasi tersebut meningkat 2,38 persen menjadi Rs 3,50 triliun pada akhir Juni 2022 dari sebelumnya Rs 3,41 triliun.

Jadwal pembagian dividen SOHO sebagai berikut:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 24 Oktober 2022

Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 25 Oktober 2022

Cum Dividen di Pasar Tunai 26 Oktober 2022

Ex Dividen di Pasar Tunai 27 Oktober 2022

Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai 26 Oktober 2022

Pembayaran Dividen 4 November 2022

