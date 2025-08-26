Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

IHSG pada perdagangan hari ini, Selasa (26/8/2025) berpotensi menguat ke 8.000 didorong pemangkasan suku bunga. Sejumlah saham turut direkomendasikan analis.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 06:35
Share
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • IHSG diprediksi menguat menuju level 8.000 didorong oleh pemangkasan suku bunga Bank Indonesia dan potensi penurunan suku bunga The Fed.
  • IPOT merekomendasikan saham TOBA, AUTO, dan MEDC dengan target harga masing-masing Rp1.150, Rp2.600, dan Rp1.340, serta obligasi PBS038 sebagai pilihan investasi.
  • Sektor industri menjadi penopang utama IHSG dengan kenaikan saham ASII, sementara sektor infrastruktur mencatatkan pelemahan terbesar.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang lanjut menguat menuju level 8.000 pada perdagangan hari ini, Selasa (26/8/2025). Sejumlah saham pun masuk dalam radar rekomendasi analis.

Retail Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Indri Liftiany Travelin Yunus, menjelaskan bahwa optimisme pasar pasca pemangkasan suku bunga Bank Indonesia serta kemungkinan penurunan suku bunga The Fed pada September menjadi pendorong utama potensi penguatan indeks komposit.

Pada perdagangan Senin (25/8/2025), IHSG ditutup menguat ke level 7.926,90 atau naik 0,87% pada perdagangan hari ini. Sepanjang hari, indeks diperdagangkan di level 7.915,05–7.951,97. Sebanyak 449 saham menguat, 215 melemah, dan 143 stagnan.

"Indo Premier Sekuritas (IPOT) menilai IHSG masih sehat karena berada dekat level All Time High," tulis Indri dalam keterangan tertulis.

Sejalan dengan prospek penguatan IHSG menuju 8.000, sejumlah saham menjadi rekomendasi pilihan IPOT.

Untuk sektor energi, sekuritas dengan kode broker PD menilai PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) layak beli dengan target harga Rp1.150. Level ini mencerminkan potensi return 9,5% dari harga terakhir Rp1.050 per saham, dengan stop loss di bawah Rp1.015 atau penurunan 3,3%. Dengan kata lain, rasio risk to reward berada di level 1 banding 2,9.

Baca Juga

Secara teknikal, TOBA pada perdagangan terakhir ditutup menguat dengan volume transaksi meningkat. Candlestick juga bertahan di atas garis EMA 5 dan 20, sementara berdasarkan analisis fibonacci, TOBA berpeluang melanjutkan penguatan hingga Rp1.150.

Selain itu, IPOT turut mengincar saham PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO) dengan target harga Rp2.600. Proyeksi tersebut mencerminkan return 5,7% dari harga terakhir di Rp2.460. Stop loss ditetapkan di bawah Rp2.400 atau koreksi 2,4%, dengan rasio risk to reward 1 banding 2,3.

Pada perdagangan terakhir, AUTO ditutup membentuk candlestick marubozu disertai volume spike. Level Rp2.400 yang sebelumnya menjadi resistance berhasil ditembus. Jika AUTO mampu bertahan di atas Rp2.500, maka peluang menuju Rp2.600 semakin terbuka.

Untuk sektor energi lainnya, IPOT juga merekomendasikan PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dengan target harga Rp1.340 per saham. Level ini memberikan potensi return 8,1% dari harga terakhir Rp1.240, dengan stop loss di bawah Rp1.200 atau koreksi 3,2%. Rasio risk to reward ditetapkan sebesar 1 banding 2,5.

"MEDC tengah berusaha untuk breakout garis EMA 20 dan 50 dan Stochastic oscillator MEDC sudah terjadi golden cross dan masih berada di bawah area overboughtnya. Jika MEDC berhasil breakout dari level Rp1.270 maka MEDC akan menguat hingga level Rp1.340," kata Indri.

Tak hanya dari sisi saham, IPOT juga melirik peluang di pasar surat utang. Indri menyebut obligasi PBS038 menarik untuk dibeli setelah Bank Indonesia memangkas suku bunga acuannya menjadi 5%. Prospek pemangkasan suku bunga lanjutan oleh The Fed menambah daya tarik instrumen ini. PBS038 dinilai sensitif terhadap perubahan suku bunga, dengan harga saat ini di level 100,65 dan tenor yang masih cukup panjang.

Selain rekomendasi saham dan obligasi, IPOT juga menyoroti sejumlah rilis data global yang bisa memengaruhi sentimen pasar pekan ini. Data consumer confidence AS bulan Agustus diperkirakan naik tipis ke 98 dari sebelumnya 97,2. Sementara itu, initial jobless claims pada minggu ke-3 Agustus diproyeksikan naik ke 236.000 dari sebelumnya 235.000. Adapun core PCE price index AS untuk Juli diperkirakan tetap berada di level 0,3%.

Dari sisi sektoral, Indri menambahkan bahwa pada perdagangan pekan lalu hanya dua sektor yang mencatatkan pelemahan. Sektor infrastruktur menjadi yang terlemah dengan koreksi 1,79%. Sebaliknya, sektor industri menjadi penopang utama IHSG dengan penguatan 4,68%.

Penguatan sektor industri terutama ditopang oleh kenaikan saham PT Astra International Tbk. (ASII) yang memiliki bobot besar di indeks.

"Kenaikan saham ASII disebabkan oleh adanya optimisme pasar atas rencana strategic review yang mencakup strategi akuisisi dan divestasi aset yang berpotensi besar berimbas pada pembagian dividen yang besar," terangnya.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kontraksi Penjualan Sampoerna, Gudang Garam, hingga Djarum saat Produksi Nasional Tertekan Rokok Ilegal
Premium
34 menit yang lalu

Kontraksi Penjualan Sampoerna, Gudang Garam, hingga Djarum saat Produksi Nasional Tertekan Rokok Ilegal

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges
Premium
2 jam yang lalu

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Menanti Tuah Kode Domisili dan Suku Bunga The Fed Gairahkan Pasar Saham RI

Menanti Tuah Kode Domisili dan Suku Bunga The Fed Gairahkan Pasar Saham RI

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges

Pilah-pilih Saham Semen hingga Beton Jelang Program Kerja Prabowo Renovasi Rumah

Pilah-pilih Saham Semen hingga Beton Jelang Program Kerja Prabowo Renovasi Rumah

Target Harga Terbaru Saham Semen INTP SMGR Cs di Tengah Program Pemerintah Renovasi Rumah

Target Harga Terbaru Saham Semen INTP SMGR Cs di Tengah Program Pemerintah Renovasi Rumah

Aliran Dana Asing Guyur IHSG, Waspada Risiko Sell on News di September

Aliran Dana Asing Guyur IHSG, Waspada Risiko Sell on News di September

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi

10 Saham Paling Cuan Hari Ini (25/8): BBKP, LPKR, COIN Tancap Gas

10 Saham Paling Cuan Hari Ini (25/8): BBKP, LPKR, COIN Tancap Gas

IHSG Ditutup Menguat Level 7.926: Saham BREN, DNET hingga CDIA Naik

IHSG Ditutup Menguat Level 7.926: Saham BREN, DNET hingga CDIA Naik

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Selasa, 26 Agustus 2025 Rp1.051.000
Emas
2 menit yang lalu

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Selasa, 26 Agustus 2025 Rp1.051.000

Mitratel (MTEL) Bakal Buyback Saham Rp1 Triliun
Korporasi
23 menit yang lalu

Mitratel (MTEL) Bakal Buyback Saham Rp1 Triliun

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025
Rekomendasi
33 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025
Kurs
49 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

Menanti Tuah Kode Domisili dan Suku Bunga The Fed Gairahkan Pasar Saham RI
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Menanti Tuah Kode Domisili dan Suku Bunga The Fed Gairahkan Pasar Saham RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

4

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

Pemegang MTN Entitas Waskita (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Pemegang MTN Entitas Waskita (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Menuju Transportasi Ramah Lingkungan, Bali Uji Coba Bus Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

4

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram