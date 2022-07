Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 5 Juli 2022

09:36 WIB

Rupiah Dibuka Melemah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau melemah pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (5/7/2022). Sama halnya dengan beberapa mata uang lain di kawasan Asia.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terpantau dibuka melemah tipis 1,50 poin atau 0,01 persen ke posisi Rp14.973,00 per dolar AS. Sementara itu, pada pukul 09.10 WIB, indeks dolar AS terpantau berada di posisi 105,1380.