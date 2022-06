Harga Emas Anjlok, Tertekan Dolar AS dan Kekhawatiran Resesi

Harga emas berjangka ditutup melemah karena investor berlari ke dolar AS menyusul kekhawatiran bahwa kebijakan the Fed yang agresif dapat menyeret ekonomi AS ke jurang resesi.

29 Juni 2022 | 05:37 WIB Newswire - Bisnis.com