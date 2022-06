Jadwal Pembagian Dividen Mitrabara Adiperdana (MBAP) Rp523 per Saham 

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tambang batu bara PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) akan membagikan dividen tunai dari laba bersih tahun Buku 2021. pembagian dividen telah mendapat restu dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Selasa (7/6/2022).

Mitrabara Adiperdana akan membagikan dividen dengan total Rp641,86 miliar atau setara Rp523 per saham.

Sepanjang 2021, Mitrabara Adiperdana menghasilkan laba bersih sebesar US$100,56 juta atau setara Rp1,46 triliun (kurs Jisdor Bank Indonesia per 10 Juni 2022 Rp14.569 per dolar AS), naik 266 persen dibandingkan dengan US$27,46 juta pada 2020.

Baca Juga : Mitrabara (MBAP) dan Masdar Abu Dhabi Ekspansi Energi Terbarukan

Kenaikan laba ini disumbang oleh meningkatnya pendapatan sebesar 54 persen menjadi US$309,84 juta, dari US$201,21 juta pada 2020. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya volume penjualan batu bara dari 3,88 juta ton pada 2020 menjadi 4,09 juta ton pada 2021.

Berdasarkan hasil paparan publik yang disampaikan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, MBAP menargetkan produksi batu bara pada 2022 sebesar 3,75 juta ton, lebih rendah dari realisasi produksi 2021 sebanyak 3,91 juta ton. Adapun produksi sampai kuartal I/2022 telah mencapai 1,01 juta ton.

Mengingat batu bara merupakan komoditas dengan harga fluktuatif, perseroan belum menyampaikan target pendapatan dan laba untuk 2022. Meski demikian, MBAP menyatakan komitmen untuk mencapai kinerja 2022 yang lebih baik daripada 2021.

Berikut jadwal lengkap pembagian dividen Mitrabara Adiperdana:

1. Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final : 9 Juni 2022

2. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

Pasar Reguler dan Negosiasi : 15 Juni 3033

Pasar Tunai : 17 Juni 2022

3. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

Pasar Reguler dan Negosiasi : 16 Juni 2022

Pasar Tunai : 20 Juni 2022

4. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) : 17 Juni 2022

5. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021 : 23 Juni 2022

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :