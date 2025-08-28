Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp16.351 per Dolar AS Jelang Demo Buruh 28 Agustus

Rupiah menguat 0,10% ke Rp16.351,50 per dolar AS di tengah melemahnya indeks dolar AS.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 09:25
Share
Karyawan menunjukan uang dolar AS di Jakarta, Senin (14/7/2025). Bisnis/Abdurachman
Karyawan menunjukan uang dolar AS di Jakarta, Senin (14/7/2025). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA – Mata uang rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (28/8/2025). Penguatan mata uang rupiah menjadi salah satu yang tertinggi dibanding beberapa negara Asia lain saat indeks dolar AS dibuka melemah.

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang rupiah dibuka menguat 0,10% atau 16,50 poin ke Rp16.351,50 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,09% ke 98,14.

Sejumlah mata uang negara Asia lainnya yang dibuka menguat terhadap dolar AS adalah yen Jepang menguat 0,06%, dolar Singapura menguat 0,10%, dolar Taiwan menguat 0,14%, won Korea Selatan menguat 0,30%, peso Philipina menguat 0,03%, ringgit Malaysia menguat 0,07%, dan baht Thailand menguat 0,19%.

Sebaliknya, mata uang negara Asia yang dibuka melemah terhadap dolar AS antara lain adalah dolar Hong Kong yang melemah 0,02%, rupee India melemah 0,12%, dan yuan China melemah 0,04%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah pada perdagangan hari ini akan bergerak fluktuatif tetapi berpotensi ditutup melemah di rentang Rp16.360 sampai Rp16.420 per dolar AS.

Baca Juga : IHSG Dibuka Menguat Dekati Level 8.000, Didorong Laju Saham ASII, DSSA & TLKM

Sentimen yang menyertai pergerakan rupiah menurutnya adalah kegaduhan The Fed. Ibrahim menjelaskan, Presiden AS Donald Trump berencana mencopot Lisa Cook dari jabatannya sebagai Gubernur The Fed karena tuduhan penipuan hipotek. Di sisi lain, Cook dan The Fed berpendapat bahwa Trump tidak memiliki wewenang atas pemecatan tersebut.

Kondisi tersebut menurutnya akan memicu kekhawatiran yang lebih luas atas campur tangan politik di The Fed, yang secara tradisional tetap independen dari pemerintah. 

"Gagasan ini menjadi perhatian utama pasar, mengingat The Fed telah mempertahankan sikap yang relatif hati-hati terhadap pelonggaran lebih lanjut, dengan alasan kekhawatiran atas dampak inflasi dari tarif Trump," kata Ibrahim, Rabu (27/8/2025).

Sentimen dari luar negeri lainnya juga masih berhubungan dengan Trump. Ibrahim mengatakan AS berencana mengenakan tarif tambahan sebesar 25% pada ekspor India, sehingga totalnya menjadi 50% dan termasuk yang tertinggi yang dikenakan oleh Washington. 

Ibrahim menilai rencana kebijakan tarif ini akan membuat para pedagang ragu-ragu mengenai arah pasar.

Baca Juga : Harga Emas 24 Karat Antam Naik, Termurah Dibanderol Rp1,02 Juta

Sementara itu, sentimen dalam negeri yang menyertai pergerakan rupiah adalah isu ketenagakerjaan. Ibrahim mengatakan saat ini pasar mengantisipasi demontrasi besar-besaran yang akan dilakukan buruh hari ini, Kamis (28/8/2025).

Aksi demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta, yang diikuti oleh sekitar 10.000 buruh dari berbagai wilayah. Aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar. 

Sejumlah tuntutan pun disuarakan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja, di antaranya menolak upah murah, yang mencakup tuntutan kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5%–10,5% pada 2026. Tuntutan lainnya yakni penghapusan outsourcing.

U.S. DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH - TradingView
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Di Balik Manuver Grup Astra (ASII) Akuisisi Saham MMLP dan Gencar Ekspansi Sektor Pergudangan
Premium
48 menit yang lalu

Di Balik Manuver Grup Astra (ASII) Akuisisi Saham MMLP dan Gencar Ekspansi Sektor Pergudangan

Acset Indonusa (ACST) Posts Losses While Astra (ASII) Moves Ahead with Acquisition Plans
Premium
1 jam yang lalu

Acset Indonusa (ACST) Posts Losses While Astra (ASII) Moves Ahead with Acquisition Plans

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Rabu, 27 Agustus Ditutup Turun

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Rabu, 27 Agustus Ditutup Turun

Pasar Khawatir Politisasi The Fed, Dolar AS Menguat Tipis

Pasar Khawatir Politisasi The Fed, Dolar AS Menguat Tipis

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (27/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (27/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

Dolar AS Unjuk Gigi, Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp16.298

Dolar AS Unjuk Gigi, Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp16.298

Rupiah Ditutup Melemah di Rp16.298 saat Dolar AS Perkasa

Rupiah Ditutup Melemah di Rp16.298 saat Dolar AS Perkasa

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham ASII, BBCA & ANTM Menggeliat
Bursa & Saham
7 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham ASII, BBCA & ANTM Menggeliat

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya
Emas
26 menit yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp16.351 per Dolar AS Jelang Demo Buruh 28 Agustus
Kurs
26 menit yang lalu

Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp16.351 per Dolar AS Jelang Demo Buruh 28 Agustus

IHSG Dibuka Menguat Dekati Level 8.000, Didorong Laju Saham ASII, DSSA & TLKM
Bursa & Saham
31 menit yang lalu

IHSG Dibuka Menguat Dekati Level 8.000, Didorong Laju Saham ASII, DSSA & TLKM

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025
Kurs
41 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

5

Arah Bisnis Waste to Energy UNTR usai Danantara Umumkan Patriot Bond

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

BGN Distribusikan MBG ke 20,5 Juta Warga Lewat 5.885 SPPG
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

5

Arah Bisnis Waste to Energy UNTR usai Danantara Umumkan Patriot Bond