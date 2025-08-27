Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

Harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Rabu 27 Agustus 2025 tepantau naik Rp3.000 menjadi Rp2.000.000 per gram. Harga buyback menjadi Rp1,782 juta per gram.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 07:15
Share
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Galeri24 Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/1/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Galeri24 Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/1/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Harga emas Antam di Pegadaian naik menjadi Rp2.000.000 per gram, meningkat Rp3.000 dari hari sebelumnya.
  • Harga emas ukuran 0,5 gram dijual Rp1.052.000, sementara emas 100 gram dijual Rp193.972.000.
  • Emas Antam 1.000 gram dipasarkan dengan harga Rp1.938.141.000, dengan harga buyback Rp1.764.823.000.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan Antam di Pegadaian hari ini, Rabu, 27 Agustus 2025 tercatat mengalami kenaikan. Berdasarkan data terbaru dari Galeri 24, harga emas ukuran 1 gram dijual Rp2.000.000, naik Rp3.000 dibandingkan dengan harga kemarin. Sementara harga buyback atau pembelian kembali berada di level Rp1.782.000 per gram.

Naiknya harga emas di Pegadaian juga terlihat pada harga emas ukuran lainnya. Untuk emas batangan termurah pecahan 0,5 gram, harga jual ditetapkan Rp1.052.000, naik Rp1.000 dibandingkan kemarin, dengan buyback Rp891.000. Sementara itu, untuk emas ukuran 100 gram dijual Rp193.972.000 dengan buyback Rp177.356.000.

Baca Juga

Adapun emas Antam berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Rp1.938.141.000 per batang dengan harga buyback Rp1.764.823.000.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Rabu, 27 Agustus 2025 di Pegadaian:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.052.000 Rp891.000
1 Rp2.000.000 Rp1.782.000
2 Rp3.938.000 Rp3.564.000
3 Rp5.880.000 Rp5.346.000
5 Rp9.766.000 Rp8.911.000
10 Rp19.474.000 Rp17.822.000
25 Rp48.554.000 Rp44.339.000
50 Rp97.027.000 Rp88.678.000
100 Rp193.972.000 Rp177.356.000
250 Rp484.655.000 Rp441.205.000
500 Rp969.092.000 Rp882.411.000
1.000 Rp1.938.141.000 Rp1.764.823.000
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prabowo Awards Bintang Mahaputera to Haji Isam for Economic Contribution
Premium
6 menit yang lalu

Prabowo Awards Bintang Mahaputera to Haji Isam for Economic Contribution

Kans Emiten Kawasan Industri KIJA, SSIA, DMAS, hingga AKRA Raih Berkah Relokasi Pabrik Asing
Premium
1 jam yang lalu

Kans Emiten Kawasan Industri KIJA, SSIA, DMAS, hingga AKRA Raih Berkah Relokasi Pabrik Asing

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Rabu 27 Agustus 2025

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Rabu 27 Agustus 2025

Harga Emas Menguat di Tengah Gejolak The Fed

Harga Emas Menguat di Tengah Gejolak The Fed

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Imbas Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook, Harga Emas Melesat

Imbas Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook, Harga Emas Melesat

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 26 Agustus 2025

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 26 Agustus 2025

Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini Naik, Dibanderol Rp1,93 Juta per Gram

Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini Naik, Dibanderol Rp1,93 Juta per Gram

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa 26 Agustus 2025

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa 26 Agustus 2025

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Selasa, 26 Agustus 2025 Rp1.051.000

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Selasa, 26 Agustus 2025 Rp1.051.000

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Dibayangi Tekanan Global, Cermati Pergerakan TOBA, INDF hingga BMRI
Rekomendasi
1 menit yang lalu

IHSG Dibayangi Tekanan Global, Cermati Pergerakan TOBA, INDF hingga BMRI

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Rabu 27 Agustus 2025
Emas
40 menit yang lalu

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Rabu 27 Agustus 2025

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta
Emas
51 menit yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

Rebalancing Indeks MSCI Berlaku Efektif Hari Ini, IHSG Siap Tembus Level 8.100
Rekomendasi
1 jam yang lalu

Rebalancing Indeks MSCI Berlaku Efektif Hari Ini, IHSG Siap Tembus Level 8.100

Medco Energi (MEDC) Topang Defisit HGBT Industri, Sumur Gas Mulai Dangkal
Korporasi
1 jam yang lalu

Medco Energi (MEDC) Topang Defisit HGBT Industri, Sumur Gas Mulai Dangkal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)

3

Akuisisi oleh Grup Astra Hampir Tuntas, Ini Jajaran Calon Direksi dan Komisaris Baru MMLP

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

5

Melonjak 2.280% Sejak IPO, Bursa Suspensi Saham Indokripto Koin Semesta (COIN)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Meski diderek, Lokomotif Mak Itam Hidupkan Wisata Sawahlunto
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)

3

Akuisisi oleh Grup Astra Hampir Tuntas, Ini Jajaran Calon Direksi dan Komisaris Baru MMLP

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

5

Melonjak 2.280% Sejak IPO, Bursa Suspensi Saham Indokripto Koin Semesta (COIN)