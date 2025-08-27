Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

Harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Rabu 27 Agustus 2025 tepantau naik Rp3.000 menjadi Rp2.000.000 per gram. Harga buyback menjadi Rp1,782 juta per gram.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan Antam di Pegadaian hari ini, Rabu, 27 Agustus 2025 tercatat mengalami kenaikan. Berdasarkan data terbaru dari Galeri 24, harga emas ukuran 1 gram dijual Rp2.000.000, naik Rp3.000 dibandingkan dengan harga kemarin. Sementara harga buyback atau pembelian kembali berada di level Rp1.782.000 per gram.

Naiknya harga emas di Pegadaian juga terlihat pada harga emas ukuran lainnya. Untuk emas batangan termurah pecahan 0,5 gram, harga jual ditetapkan Rp1.052.000, naik Rp1.000 dibandingkan kemarin, dengan buyback Rp891.000. Sementara itu, untuk emas ukuran 100 gram dijual Rp193.972.000 dengan buyback Rp177.356.000.

Adapun emas Antam berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Rp1.938.141.000 per batang dengan harga buyback Rp1.764.823.000.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Rabu, 27 Agustus 2025 di Pegadaian: