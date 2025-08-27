Jadwal Lengkap Pubex Live 2025, Ada ANTM, TOBA, TLKM, hingga BBCA

BEI gelar Pubex Live 2025 pada 8-12 September, menampilkan emiten besar seperti ANTM, TLKM, dan BBCA.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menggelar paparan publik secara live virtual (pubex live) pada 8-12 September 2025. Acara tersebut diikuti puluhan emiten yang akan memaparkan kinerjanya kepada publik.

Public Expose Live 2025 merupakan kelanjutan dari acara tahunan yang digelar BEI sejak 2019-2024. PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kembali mengadakan Public Expose (PUBEX) Live 2024 dalam rangka memperingati 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia.

Public Expose Live 2025 disiarkan secara langsung melalui Live Zoom, IDX Channel TV, maupun Youtube. Perkembangan informasi terkait dengan acara tersebut dapat dipantau melalui web https://pubexlive.idx.co.id/.

Pada tahun ini, puluhan emiten mendaftarkan diri untuk mengikuti Pubex Live 2025. Tak terkecuali sejumlah emiten kakap di antaranya TLKM, GGRM, ANTM, BBTN, UNTR, BSDE, ITMG, dan JSMR.

Berikut Jadwal Pubex Live 2025



Senin, 8 September 2025

10.00-10.45 WIB

PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR)

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI)

11.00-11.45 WIB

PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE)

14.00-14.45 WIB

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)

15.00-15.45 WIB

PT United Tractors Tbk. (UNTR)

PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA)

Selasa, 9 September 2025

09.05-09.45 WIB

PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA)

10.00-10.45 WIB

PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO)

PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (IPCM)

14.00-14.45 WIB

PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. (BDKR)

15.00-15.45 WIB

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI)



Rabu, 10 September 2025

09.05-09.45 WIB

PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS)

10.00-10.45 WIB

PT Puradelta Lestari Tbk. (DMAS)

PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC)

11.00-11.45 WIB

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS)

14.00-14.45 WIB

PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG)

PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG)

15.00-15.45 WIB

PT Medela Potentia Tbk. (MDLA)



Kamis, 11 September 2025

09.05-09.45 WIB

PT Elnusa Tbk. (ELSA)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM)

10.00-10.45 WIB

PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK)

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA)

11.00-11.45 WIB

PT Vale Indonesia Tbk. (INCO)

PT Bank Jago Tbk. (ARTO)

14.00-14.45 WIB

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO)

PT Bukit Asam Tbk. (PTBA)

15.00-15.45 WIB

PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM)

PT Gudang Garam Tbk. (GGRM)

16.00-16.45 WIB

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA)



Jumat, 12 September 2025

09.05-09.45 WIB

PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA)

10.00-10.45 WIB

PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF)

14.00-14.45 WIB

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM)

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR)

15.00-15.45 WIB

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR)

PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM)