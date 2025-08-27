Bisnis Indonesia Premium
Jadwal Lengkap Pubex Live 2025, Ada ANTM, TOBA, TLKM, hingga BBCA

BEI gelar Pubex Live 2025 pada 8-12 September, menampilkan emiten besar seperti ANTM, TLKM, dan BBCA.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 16:53
Karyawan beraktivitas di dekat layar pergerakan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Jumat (9/5/2025)./JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Karyawan beraktivitas di dekat layar pergerakan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Jumat (9/5/2025)./JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menggelar paparan publik secara live virtual (pubex live) pada 8-12 September 2025. Acara tersebut diikuti puluhan emiten yang akan memaparkan kinerjanya kepada publik.

Public Expose Live 2025 merupakan kelanjutan dari acara tahunan yang digelar BEI sejak 2019-2024. PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kembali mengadakan Public Expose (PUBEX) Live 2024 dalam rangka memperingati 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia.

Public Expose Live 2025 disiarkan secara langsung melalui Live Zoom, IDX Channel TV, maupun Youtube. Perkembangan informasi terkait dengan acara tersebut dapat dipantau melalui web https://pubexlive.idx.co.id/.

Pada tahun ini, puluhan emiten mendaftarkan diri untuk mengikuti Pubex Live 2025. Tak terkecuali sejumlah emiten kakap di antaranya TLKM, GGRM, ANTM, BBTN, UNTR, BSDE, ITMG, dan JSMR.

Berikut Jadwal Pubex Live 2025


Senin, 8 September 2025

10.00-10.45 WIB
PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI)

11.00-11.45 WIB
PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE)

14.00-14.45 WIB
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)

15.00-15.45 WIB
PT United Tractors Tbk. (UNTR)
PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA)

Selasa, 9 September 2025

09.05-09.45 WIB
PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA)

10.00-10.45 WIB
PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO)
PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (IPCM)

14.00-14.45 WIB
PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. (BDKR)

15.00-15.45 WIB
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI)


Rabu, 10 September 2025

09.05-09.45 WIB
PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS)

10.00-10.45 WIB
PT Puradelta Lestari Tbk. (DMAS)
PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC)

11.00-11.45 WIB
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS)

14.00-14.45 WIB
PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG)
PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG)

15.00-15.45 WIB
PT Medela Potentia Tbk. (MDLA)


Kamis, 11 September 2025

09.05-09.45 WIB
PT Elnusa Tbk. (ELSA)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM)

10.00-10.45 WIB
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK)
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA)

11.00-11.45 WIB
PT Vale Indonesia Tbk. (INCO)
PT Bank Jago Tbk. (ARTO)

14.00-14.45 WIB
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO)
PT Bukit Asam Tbk. (PTBA)

15.00-15.45 WIB
PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM)
PT Gudang Garam Tbk. (GGRM)

16.00-16.45 WIB
PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA)


Jumat, 12 September 2025

09.05-09.45 WIB
PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA)

10.00-10.45 WIB
PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF)

14.00-14.45 WIB
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR)

15.00-15.45 WIB
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR)
PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM)

 

Ana Noviani
Ana Noviani

Topik

