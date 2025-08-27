Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium: emiten kawasan industri berpotensi untung dari relokasi pabrik hingga skenario harga Bitcoin bisa mencapai US$136.000.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 09:00
Share
Kawasan Industri Batamindo merupakan kawasan industri pertama dan vital di Batam. Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium mulai dari emiten kawasan industri berpotensi untung dari relokasi pabrik hingga skenario harga Bitcoin bisa mencapai US$136.000. /Istimewa
Kawasan Industri Batamindo merupakan kawasan industri pertama dan vital di Batam. Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium mulai dari emiten kawasan industri berpotensi untung dari relokasi pabrik hingga skenario harga Bitcoin bisa mencapai US$136.000. /Istimewa
Ringkasan Berita
  • Emiten kawasan industri seperti SSIA, DMAS, KIJA, dan AKRA berpotensi meraih keuntungan dari relokasi pabrik akibat kebijakan tarif tinggi AS.
  • Harga saham PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) dipangkas oleh analis karena prospek yang melemah dan tekanan margin di sisa tahun 2025.
  • Bitcoin mengalami tekanan dengan penurunan harga hingga 6,97% dalam sebulan, namun ada skenario yang dapat mendorong harga mencapai US$136.000.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium edisi Rabu (27/8/2025) mulai dari peluang emiten kawasan industri mendapat berkah dari relokasi pabrik hingga skenario kripto bitcoin cs sampai harga tertinggi.

 

1.     Kans Emiten Kawasan Industri KIJA, SSIA, DMAS, hingga AKRA Raih Berkah Relokasi Pabrik Asing

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Emiten pengembang lahan kawasan industri di Indonesia seperti SSIA, DMAS, KIJA dan AKRA berpotensi meraih berkah relokasi pabrik dari sejumlah negara pada tahun ini. 

Pengalihan pusat produksi ke Indonesia itu disebut merupakan dampak dari penerapan tarif tinggi hasil kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk dari sejumlah negara. 

 

2.   Prospek Di Balik Pemangkasan Target Harga Saham RS Siloam (SILO)

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Sejumlah analis memangkas target harga saham emiten rumah sakit konglomerat grup Lippo PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) seiring dengan prospek yang lebih lemah pada sisa tahun 2025.

Tekanan margin dan menurunnya volume pasien rawat inap telah menekan kinerja perseroan sepanjang semester I/2025.

 

3.   Ada Investor Baru di PANI, Target Sahamnya Segini

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) kedatangan investor baru yang mulai menampung saham perseroan. Emiten properti terafiliasi Sugianto Kusuma alias Aguan ini telah mengumumkan private placement sebesar Rp300 miliar. 

Setelah pengumuman itu, saham PANI tertekan 5,62% dengan berada pada Rp15.125 pada penutupan pasar Selasa (26/8). Respons pasar itu disinyalir lantaran harga private placement yang lebih rendah dibandingkan dengan harga saham PANI terkini. 

 

4.   Perjalanan Haji Isam Bersama Prabowo hingga Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama

Andi Syamsudin Arsyad sering terlihat dalam beberapa agenda penting Presiden Prabowo Subianto. Kontribusinya terhadap Indonesia membuat pria yang akrab disapa Haji Isam itu mendapat anugerah Bintang Mahaputera Utama. 

Upacara penganugerahan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). 

 

5.   Kripto Bitcoin Cs Kembali Tertekan, Skenario Ini yang Bisa Dorong Harga All-Time High ke US$136.000

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Aset kripto berkapitalisasi paling jumbo Bitcoin kembali tertekan, selama sebulan melemah hingga 6,97%, terakhir berada di level sekitar US$110.300. Koreksi ini menambah tekanan setelah reli yang sempat membawa Bitcoin menembus level tertinggi.

Bitcoin diperdagangkan mendekati level terendahnya dalam hampir tujuh pekan setelah terkoreksi dari rekor tertinggi yang dicapai pada pertengahan Agustus hingga US$123.000. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Jaffry Prabu Prakoso
Editor : Jaffry Prabu Prakoso

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025
Premium
15 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025

Prospek Di Balik Pemangkasan Target Harga Saham RS Siloam (SILO)
Premium
1 jam yang lalu

Prospek Di Balik Pemangkasan Target Harga Saham RS Siloam (SILO)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Konstituen Indeks MSCI, Saham DSSA dan ADRO Dorong IHSG Dibuka Menghijau

Konstituen Indeks MSCI, Saham DSSA dan ADRO Dorong IHSG Dibuka Menghijau

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025

Kans Emiten Kawasan Industri KIJA, SSIA, DMAS, hingga AKRA Raih Berkah Relokasi Pabrik Asing

Kans Emiten Kawasan Industri KIJA, SSIA, DMAS, hingga AKRA Raih Berkah Relokasi Pabrik Asing

Aturan Deforestasi Uni Eropa Masih jadi Tantangan Emiten Sawit

Aturan Deforestasi Uni Eropa Masih jadi Tantangan Emiten Sawit

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

IHSG Dibayangi Tekanan Global, Cermati Pergerakan TOBA, INDF hingga BMRI

IHSG Dibayangi Tekanan Global, Cermati Pergerakan TOBA, INDF hingga BMRI

Rebalancing Indeks MSCI Berlaku Efektif Hari Ini, IHSG Siap Tembus Level 8.100

Rebalancing Indeks MSCI Berlaku Efektif Hari Ini, IHSG Siap Tembus Level 8.100

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BEI Suspensi Saham Sawit Haji Isam (JARR) Usai Melejit 206,19% Sebulan
Bursa & Saham
6 menit yang lalu

BEI Suspensi Saham Sawit Haji Isam (JARR) Usai Melejit 206,19% Sebulan

Indeks Bisnis-27 Dibuka Turun, Saham DSNG hingga BBRI, BMRI Lesu
Bursa & Saham
10 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Turun, Saham DSNG hingga BBRI, BMRI Lesu

Dolar AS Unjuk Gigi, Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp16.298
Kurs
20 menit yang lalu

Dolar AS Unjuk Gigi, Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp16.298

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya
Emas
22 menit yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Konstituen Indeks MSCI, Saham DSSA dan ADRO Dorong IHSG Dibuka Menghijau
Bursa & Saham
32 menit yang lalu

Konstituen Indeks MSCI, Saham DSSA dan ADRO Dorong IHSG Dibuka Menghijau

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

Akuisisi oleh Grup Astra Hampir Tuntas, Ini Jajaran Calon Direksi dan Komisaris Baru MMLP

3

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

5

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aplikasi Pertanian Berbasis Digital
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

Akuisisi oleh Grup Astra Hampir Tuntas, Ini Jajaran Calon Direksi dan Komisaris Baru MMLP

3

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

5

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah