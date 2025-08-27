Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Minna Padi (PADI) Usulkan Pengendali Baru, Bukan SBM Milik Hapsoro

PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (PADI) mencari pemegang saham pengendali baru setelah Eveline Listijosuputro pailit.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 18:58
Share
happy hapsoro
happy hapsoro
Ringkasan Berita
  • PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (PADI) sedang mencari pemegang saham pengendali baru setelah Eveline Listijosuputro dinyatakan pailit.
  • Happy Hapsoro, melalui PT Sentosa Bersama Mitra (SBM), berpotensi menjadi pemegang saham terbesar PADI dengan kepemilikan 10,57% setelah tender offer sukarela.
  • SBM menyatakan tidak akan menjadi pengendali PADI, dan proses pencarian pengendali baru masih dalam tahap pengajuan tanpa persetujuan dari otoritas.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (PADI) tengah dalam proses mendapatkan pemegang saham pengendali baru setelah Eveline Listijosuputro ditetapkan pailit oleh pengadilan.

Pelaku pasar kemudian menilai Happy Hapsoro, Suami dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang akan menjadi pengendali perusahaan sekuritas ini. Rumor ini seiring proses tender sukarela yang sedang dilakukan melalui PT Sentosa Bersama Mitra (SBM) membuat konglomerat dari sektor migas itu menjadi pemegang saham terbesar

Setelah tender sukarela, Hapsoro berpeluang memiliki 10,57% saham PADI melalui SBM. Saat yang sama, dirinya telah memiliki 3,36% melalui perusahaan holding yang lain yakni Basis Utama.

Martha Susanti, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Minna Padi menuturkan semua informasi terkait SBM dan tender offer sukarela telah disampaikan dalam keterbukaan informasi. Termasuk perubahan maupun tambahan informasi yang dilakukan SBM pada 25 Agustus 2025 lalu.

Dalam keterbukaannya, SBM menyebut tidak akan menjadi pengendali PADI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sementara itu, terkait pencarian pemegang saham pengendali baru, dia menyebut sudah dalam proses.

Baca Juga

"Telah ada yang diajukan [sebagai pengendali PADI] namun masih dalam tahap diajukan, belum ada tanggapan apalagi persetujuan dari otoritas manapun," katanya dikutip Rabu (27/8/2025).

Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. - TradingView

Untuk diketahui, pemegang saham pengendali Minna Padi sebelumnya adalah Eveline Listijosuputro (1,11%). Sementara sisa saham perseroan berada di publik (89,48%). Lainnya dimiliki Henry Kurniawan Latief (0,23%), dan sang Presiden Direktur Djoko Joelijanto (0,1%). Hapsoro memiliki dua perusahaan yang memiliki PADI yakni SBM dan PADI.

Khusus SBM, entitas ini menawar saham publik Rp14 per lembar. Jika berhasil, maka kepemilikannya menjadi yang terbesar yakni 10,75%.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Tobacco Production Takes a Hit as Amid High Excise Tax, Illicit Cigarette Trade
Premium
7 menit yang lalu

Tobacco Production Takes a Hit as Amid High Excise Tax, Illicit Cigarette Trade

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040
Premium
1 jam yang lalu

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Janji Hapsoro Lewat SBM di Tender Sukarela Saham Minna Padi (PADI)

Janji Hapsoro Lewat SBM di Tender Sukarela Saham Minna Padi (PADI)

Investors Divest from CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, TAPG

Investors Divest from CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, TAPG

Perusahaan Happy Hapsoro Gelar Tender Offer 5% Saham Minna Padi Sekuritas (PADI)

Perusahaan Happy Hapsoro Gelar Tender Offer 5% Saham Minna Padi Sekuritas (PADI)

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Hapsoro Umumkan Suntik Minna Padi (PADI), Siapkan Rights Issue 2,26 Miliar Saham

Hapsoro Umumkan Suntik Minna Padi (PADI), Siapkan Rights Issue 2,26 Miliar Saham

Perusahaan Happy Hapsoro Gelar Tender Offer 50% Saham Minna Padi Sekuritas (PADI)

Perusahaan Happy Hapsoro Gelar Tender Offer 50% Saham Minna Padi Sekuritas (PADI)

Masih Ingat Minna Padi? Sahamnya Rp8 dan Kini Masuk Top Losers

Masih Ingat Minna Padi? Sahamnya Rp8 dan Kini Masuk Top Losers

2 Tahun Bergulir Kasus MPAM Belum Usai, Nasabah Kena PHP

2 Tahun Bergulir Kasus MPAM Belum Usai, Nasabah Kena PHP

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mengenal GEM Limited, Perusahaan China yang Digandeng Danantara Hilirisasi Nikel Rp23,24 Triliun
Korporasi
2 menit yang lalu

Mengenal GEM Limited, Perusahaan China yang Digandeng Danantara Hilirisasi Nikel Rp23,24 Triliun

Minna Padi (PADI) Usulkan Pengendali Baru, Bukan SBM Milik Hapsoro
Korporasi
9 menit yang lalu

Minna Padi (PADI) Usulkan Pengendali Baru, Bukan SBM Milik Hapsoro

Analis Beberkan Ancaman dan Peluang di Balik Euforia Pasar Obligasi RI
Obligasi & Reksadana
9 menit yang lalu

Analis Beberkan Ancaman dan Peluang di Balik Euforia Pasar Obligasi RI

Ekspektasi Guyuran Investasi Danantara ke Proyek Waste to Energi Dongkrak Saham TOBA & OASA
Bursa & Saham
48 menit yang lalu

Ekspektasi Guyuran Investasi Danantara ke Proyek Waste to Energi Dongkrak Saham TOBA & OASA

Rotasi Dana Investor Asing Poles Saham Lapis Dua Jadi Primadona Baru
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Rotasi Dana Investor Asing Poles Saham Lapis Dua Jadi Primadona Baru

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

3

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

4

Aliran Deras Dana Asing ke Pasar Saham RI Setelah Pengumuman Rebalancing Indeks MSCI dan FTSE

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Bisnis Indonesia Gelar Leaders Day, Dudi Arisandi Dorong Kepemimpinan Inklusif
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

3

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

4

Aliran Deras Dana Asing ke Pasar Saham RI Setelah Pengumuman Rebalancing Indeks MSCI dan FTSE

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025