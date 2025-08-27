Minna Padi (PADI) Usulkan Pengendali Baru, Bukan SBM Milik Hapsoro

PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (PADI) mencari pemegang saham pengendali baru setelah Eveline Listijosuputro pailit.

Pelaku pasar kemudian menilai Happy Hapsoro, Suami dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang akan menjadi pengendali perusahaan sekuritas ini. Rumor ini seiring proses tender sukarela yang sedang dilakukan melalui PT Sentosa Bersama Mitra (SBM) membuat konglomerat dari sektor migas itu menjadi pemegang saham terbesar

Setelah tender sukarela, Hapsoro berpeluang memiliki 10,57% saham PADI melalui SBM. Saat yang sama, dirinya telah memiliki 3,36% melalui perusahaan holding yang lain yakni Basis Utama.

Martha Susanti, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Minna Padi menuturkan semua informasi terkait SBM dan tender offer sukarela telah disampaikan dalam keterbukaan informasi. Termasuk perubahan maupun tambahan informasi yang dilakukan SBM pada 25 Agustus 2025 lalu.

Dalam keterbukaannya, SBM menyebut tidak akan menjadi pengendali PADI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sementara itu, terkait pencarian pemegang saham pengendali baru, dia menyebut sudah dalam proses.

"Telah ada yang diajukan [sebagai pengendali PADI] namun masih dalam tahap diajukan, belum ada tanggapan apalagi persetujuan dari otoritas manapun," katanya dikutip Rabu (27/8/2025).

Untuk diketahui, pemegang saham pengendali Minna Padi sebelumnya adalah Eveline Listijosuputro (1,11%). Sementara sisa saham perseroan berada di publik (89,48%). Lainnya dimiliki Henry Kurniawan Latief (0,23%), dan sang Presiden Direktur Djoko Joelijanto (0,1%). Hapsoro memiliki dua perusahaan yang memiliki PADI yakni SBM dan PADI.

Khusus SBM, entitas ini menawar saham publik Rp14 per lembar. Jika berhasil, maka kepemilikannya menjadi yang terbesar yakni 10,75%.