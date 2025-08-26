Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Angin Segar Emiten Sawit Setelah Dukungan WTO dan B50 Prabowo

Dukungan WTO pada biodiesel RI beri angin segar bagi emiten sawit, meski tantangan regulasi Eropa dan cuaca ekstrem tetap ada. Potensi penguatan didukung rencana B50.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 22:18
Share
Truk menurunkan muatan tandan buah segar dari kebun sawit milik PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG)./DSNG
Truk menurunkan muatan tandan buah segar dari kebun sawit milik PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG)./DSNG

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia mendapatkan dukungan dari World Trade Organization (WTO) terkait sengketa pengenaan bea masuk imbalan oleh Uni Eropa terhadap impor biodiesel asal Indonesia. Oleh analis, hal ini dinilai mampu memberikan angin segar bagi emiten-emiten sawit dalam negeri.

Pengamat Pasar Modal Reydi Octa menilai  potensi penguatan kinerja emiten sawit Tanah Air tidak hanya datang dari dukungan WTO terhadap Indonesia, melainkan juga dari rencana produksi B50 oleh pemerintah pada tahun mendatang. Dengan begitu, dua sentimen ini memberikan potensi penguatan jangka panjang terhadap emiten sawit.

“Sentimen ini memperkuat optimisme pasar terhadap saham sawit, apalagi jika didukung rencana B50 yang akan mendorong permintaan domestik. Jika momentum terjaga, sektor sawit bisa terus mencetak kinerja solid, baik di pasar ekspor maupun lokal,” katanya saat dihubungi, Selasa (25/8/2025).

Meskipun begitu, Reydi menilai bahwa penguatan ini masih dihadapkan pada tekanan dari regulasi deforestasi Uni Eropa (UEDR), pungutan ekspor yang meningkat, hingga volatilitas harga CPO dan cuaca yang ekstrem. Reydi menilai, hal ini mampu memberikan tekanan secara jangka pendek terhadap emiten-emiten sawit di tengah angin segar dukungan WTO.

“EUDR masih menjadi ganjalan besar bagi ekspor sawit ke Eropa. Perusahaan besar tentunya akan lebih siap menghadapi, tetapi tidak untuk petani yang kecil yang minim akses teknologi dan kekurangan pengetahuan administratif, ketimpangan ini akan menjadi risiko serius kedepannya,” katanya.

Tunas Baru Lampung Tbk. - TradingView

Reydi menilai, sejumlah emiten sawit yang berpotensi menguat akibat sentimen positif WTO antara lain TAPG, STAA, TBLA, dan DSNG. Dia menilai, emiten-emiten tersebut cukup solid dan ekspansif.

PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) misalnya, mencatatkan laba bersih yang terbang 75,36% year-on-year (YoY) dari Rp966,34 miliar pada 6 bulan pertama 2024.

Begitu juga dengan PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. (STAA) yang membukukan laba bersih sebesar Rp656,72 miliar pada paruh pertama 2025, naik 55,15% YoY dari torehan Rp423,27 miliar pada periode yang sama 2024. 

Selain itu, Reydi juga memberikan rekomendasi terhadap saham PGUN, JARR, BWPT, SIMP, hingga TBLA, yang dinilai memiliki kinerja yang positif sepanjang paruh pertama 2025.

“SIMP dan TBLA juga patut dicermati karena menarik secara valuasi, dengan kombinasi katalis eksternal dan dukungan kebijakan domestik yaitu B50, saham-saham sawit layak dicermati,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia mendapat dukungan dari Panel Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait sengketa pengenaan bea masuk imbalan (countervailing duties) oleh Uni Eropa terhadap impor biodiesel asal Indonesia. 

Diketahui, WTO telah mengeluarkan putusan yang mendukung posisi Indonesia atas sejumlah klaim utama dalam pengaduan terkait pengenaan bea masuk imbalan oleh Uni Eropa terhadap impor biodiesel asal Indonesia. 

“Ini berita baik di mana Panel WTO mendukung Indonesia di dalam keputusan terkait dengan dikenakannya dumping duty biodiesel di Eropa. Sebagai konsekuensi dari keputusan Panel WTO tersebut, maka tentu Uni Eropa perlu untuk mencabut dumping yang diberikan,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (24/8/2025).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium
1 jam yang lalu

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Intip Rekomendasi Saham Emiten Sawit Usai WTO Dukung RI

Intip Rekomendasi Saham Emiten Sawit Usai WTO Dukung RI

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute

Haji Isam Dapat Bintang Mahaputera dari Prabowo, Saham JARR Terbang Sentuh ATH

Haji Isam Dapat Bintang Mahaputera dari Prabowo, Saham JARR Terbang Sentuh ATH

Resep Emiten Minyak Sawit TAPG, LSIP, STAA Raih Momentum Harga dan B40

Resep Emiten Minyak Sawit TAPG, LSIP, STAA Raih Momentum Harga dan B40

Perjalanan Haji Isam Bersama Prabowo hingga Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama

Perjalanan Haji Isam Bersama Prabowo hingga Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama

Konsolidasi Lanjutan Taipan Ciliandra Fangiono Usai Akuisisi 91% Saham Emiten Sawit ANJT

Konsolidasi Lanjutan Taipan Ciliandra Fangiono Usai Akuisisi 91% Saham Emiten Sawit ANJT

Mandatori Biodiesel B50 Dibayangi Risiko Pasokan CPO Domestik

Mandatori Biodiesel B50 Dibayangi Risiko Pasokan CPO Domestik

Mentan Amran Klaim Dunia Bisa Geger Jika RI Setop Ekspor CPO

Mentan Amran Klaim Dunia Bisa Geger Jika RI Setop Ekspor CPO

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Angin Segar Emiten Sawit Setelah Dukungan WTO dan B50 Prabowo
Korporasi
30 menit yang lalu

Angin Segar Emiten Sawit Setelah Dukungan WTO dan B50 Prabowo

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah
Korporasi
1 jam yang lalu

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

Aliran Deras Dana Asing ke Pasar Saham RI Setelah Pengumuman Rebalancing Indeks MSCI dan FTSE
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Aliran Deras Dana Asing ke Pasar Saham RI Setelah Pengumuman Rebalancing Indeks MSCI dan FTSE

Patriot Bond Danantara Butuh 'Pemanis' agar Pengusaha Tertarik Investasi Bunga 2%
Obligasi & Reksadana
2 jam yang lalu

Patriot Bond Danantara Butuh 'Pemanis' agar Pengusaha Tertarik Investasi Bunga 2%

PREMIUM WRAP-UP: Momentum Emiten Hermanto Tanoko, DSSA dan Danantara
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

PREMIUM WRAP-UP: Momentum Emiten Hermanto Tanoko, DSSA dan Danantara

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa 26 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

4

Melonjak 2.280% Sejak IPO, Bursa Suspensi Saham Indokripto Koin Semesta (COIN)

5

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Gondola Penghubung Antar Dusun
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa 26 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

4

Melonjak 2.280% Sejak IPO, Bursa Suspensi Saham Indokripto Koin Semesta (COIN)

5

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)