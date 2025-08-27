Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mengenal GEM Limited, Perusahaan China yang Digandeng Danantara Hilirisasi Nikel Rp23,24 Triliun

Danantara dan GEM Limited menjalin kerja sama senilai Rp23,24 triliun untuk proyek hilirisasi nikel di Indonesia, melibatkan HPAL dan PT Vale, menciptakan 80.000 lapangan kerja.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 19:04
Share
Warga melintas di depan Wisma Danantara Indonesia di Jakarta, Senin (18/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Warga melintas di depan Wisma Danantara Indonesia di Jakarta, Senin (18/8/2025). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia melalui Danantara Investment Management menandatangani pokok perjanjian (Head of Agreement/HoA) dengan GEM Limited, perusahaan publik global China yang bergerak di bidang metalurgi hijau dan ekonomi sirkular, untuk pengembangan proyek hilirisasi nikel di Indonesia. 

Kesepakatan tersebut menjadi kerangka kerja bagi potensi investasi bersama dalam pembangunan fasilitas peleburan High-Pressure Acid Leach (HPAL) berkapasitas 66.000 ton nikel dalam endapan hidroksida campuran (MHP) per tahun. 

Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai US$1,42 miliar atau sekitar Rp23,24 triliun (kurs Jisdor Rp16.355 per dolar AS) dengan melibatkan kolaborasi bersama PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) serta mitra global lainnya.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa kemitraan dengan GEM sebagai tonggak penting dalam misi perusahaan mengakselerasi transformasi sosial-ekonomi Indonesia melalui investasi strategis.

“Dengan bekerja sama dengan pelopor global metalurgi hijau, kami memajukan agenda hilirisasi sekaligus memastikan keberlanjutan dan inovasi tetap menjadi prioritas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025),

Menurutnya, integrasi riset, energi hijau dan daur ulang siklus tertutup akan menciptakan nilai jangka panjang bagi Indonesia dan mitra investasi Danantara. 

Baca Juga

GEM sendiri telah menggelontorkan investasi US$30 juta untuk mendirikan laboratorium penelitian metalurgi bersama Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat riset dan pengembangan di bidang material energi baru.

Dalam 5 tahun ke depan, inisiatif GEM di Indonesia Green Industrial Park (IGIP) ditargetkan menciptakan hingga 80.000 lapangan kerja baru, sekaligus memperluas rantai nilai dari pengolahan nikel hingga material katoda, sel baterai, pelat nikel berkualitas tinggi, hingga manufaktur alat berat.

Didirikan pada 2001, GEM Limited merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Shenzhen dan Swiss, dengan 11.000 karyawan di Tiongkok, Afrika Selatan, Korea, dan Indonesia. Perusahaan ini dikenal sebagai pionir global dalam urban mining dan daur ulang baterai kendaraan listrik (EV) serta limbah elektronik. 

 

_______________

 

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Perbandingan ARPU dan Pelanggan XLSmart (EXCL), Indosat (ISAT) dan Telkomsel Semester I/2025
Premium
4 menit yang lalu

Perbandingan ARPU dan Pelanggan XLSmart (EXCL), Indosat (ISAT) dan Telkomsel Semester I/2025

Balik Arah BlackRock di Saham Sido Muncul (SIDO)
Premium
34 menit yang lalu

Balik Arah BlackRock di Saham Sido Muncul (SIDO)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ekspektasi Guyuran Investasi Danantara ke Proyek Waste to Energi Dongkrak Saham TOBA & OASA

Ekspektasi Guyuran Investasi Danantara ke Proyek Waste to Energi Dongkrak Saham TOBA & OASA

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

Asosiasi Desak Danantara Segera Beli Gula Petani Rp1,5 Triliun

Asosiasi Desak Danantara Segera Beli Gula Petani Rp1,5 Triliun

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mengenal GEM Limited, Perusahaan China yang Digandeng Danantara Hilirisasi Nikel Rp23,24 Triliun
Korporasi
59 menit yang lalu

Mengenal GEM Limited, Perusahaan China yang Digandeng Danantara Hilirisasi Nikel Rp23,24 Triliun

Minna Padi (PADI) Usulkan Pengendali Baru, Bukan SBM Milik Hapsoro
Korporasi
1 jam yang lalu

Minna Padi (PADI) Usulkan Pengendali Baru, Bukan SBM Milik Hapsoro

Analis Beberkan Ancaman dan Peluang di Balik Euforia Pasar Obligasi RI
Obligasi & Reksadana
1 jam yang lalu

Analis Beberkan Ancaman dan Peluang di Balik Euforia Pasar Obligasi RI

Ekspektasi Guyuran Investasi Danantara ke Proyek Waste to Energi Dongkrak Saham TOBA & OASA
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Ekspektasi Guyuran Investasi Danantara ke Proyek Waste to Energi Dongkrak Saham TOBA & OASA

Rotasi Dana Investor Asing Poles Saham Lapis Dua Jadi Primadona Baru
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Rotasi Dana Investor Asing Poles Saham Lapis Dua Jadi Primadona Baru

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

3

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

4

Aliran Deras Dana Asing ke Pasar Saham RI Setelah Pengumuman Rebalancing Indeks MSCI dan FTSE

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Bisnis Indonesia Gelar Leaders Day, Dudi Arisandi Dorong Kepemimpinan Inklusif
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

3

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

4

Aliran Deras Dana Asing ke Pasar Saham RI Setelah Pengumuman Rebalancing Indeks MSCI dan FTSE

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025