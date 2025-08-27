Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Saham TOBA & OASA di Tengah Reli 'Tertiup' Sentimen Danantara

Saham TOBA & OASA melonjak karena sentimen, meski rugi. Investor disarankan memantau sentimen dan proyek, serta pertimbangkan "sell on strength".
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 20:11
Share
Para pegawai TPS3R Sikarya, Kota Denpasar sedang melakukan pengolahan sampah plastik/Noris
Para pegawai TPS3R Sikarya, Kota Denpasar sedang melakukan pengolahan sampah plastik/Noris
Ringkasan Berita
  • Saham TOBA dan OASA melonjak tajam sejak awal tahun meskipun kedua perusahaan mengalami rugi bersih dan kontraksi pendapatan pada semester I/2025.
  • Kenaikan saham didorong oleh sentimen berita dan ekspektasi investor terhadap prospek jangka panjang, terutama terkait dukungan pendanaan Danantara melalui Patriot Bonds untuk proyek waste to energy.
  • Analis merekomendasikan sell on strength untuk OASA dan TOBA, mengingat kenaikan berbasis sentimen cenderung jangka pendek dan volatil, serta TOBA sudah dalam kondisi overbought.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Saham dua emiten yang punya proyek di sektor waste to energy (WTE), PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) dan PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA) melonjak tajam sejak awal tahun. Padahal, secara fundamental kedua perusahaan dalam semester I/2025 menorehkan rugi bersih dan kontraksi pendapatan.

Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan mengatakan kenaikan saham OASA dan TOBA lebih banyak digerakkan oleh sentimen berita dan ekspektasi investor terhadap prospek jangka panjang. Dia menyebut wacana dukungan pendanaan Danantara melalui Patriot Bonds untuk proyek WTE turut memberi katalis tambahan. 

"Harapan pasar adalah suntikan modal ini bisa memperbaiki kinerja kedua emiten tersebut ke depan, sehingga meski laporan keuangan terakhir menunjukkan pelemahan, faktor fundamental belum menjadi perhatian utama," ujarnya.

Protech Mitra Perkasa Tbk. - TradingView

Pada penutupan pasar hari ini, Rabu (27/8/2025), OASA ditutup turun 3,91% ke Rp246, meskipun sejak awal tahun telah melonjak 74,47%. Sedangkan, TOBA terkoreksi 2,22% ke Rp1.320, walau secara year to date menguat 231,66%.

"Kenaikan berbasis sentimen seperti ini biasanya bersifat jangka pendek dan volatil. Ketika realisasi proyek atau kinerja tidak sesuai dengan ekspektasi, harga saham berisiko mengalami koreksi cepat," ujar Ekky.

Ekky menyarankan, bagi investor yang sudah masuk mereka penting untuk memonitor keberlangsungan sentimen dan progres eksekusi proyek. Jika muncul tanda-tanda sentimen mulai mereda atau kinerja tidak mendukung, menurutnya realisasi keuntungan menjadi langkah bijak agar tidak terjebak koreksi mendalam.

Baca Juga

"Dengan kata lain, reli OASA dan TOBA saat ini lebih tepat dipandang sebagai momentum trading tematik ketimbang investasi fundamental jangka panjang," pungkasnya.

Setali tiga uang, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta merekomendasikan sell on strength bagi OASA dan TOBA.

Khusus untuk TOBA, harganya telah melampaui target harga yang dipatok Mirae Asset, yaitu masing-masing Rp1.075, Rp1.110, dan Rp1.230. Saat ini TOBA dalam tren overbought.

"Bila hari ini limited upside, bisa dipertimbangkan untuk sell on strength, apalagi kalau terjadi koreksi wajar," ujar Nafan.

-----------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Para Pembeli Emas Antam yang Full Senyum Kala Harga Buyback Naik 30,84% hingga Rabu (27/8)
Premium
11 menit yang lalu

Para Pembeli Emas Antam yang Full Senyum Kala Harga Buyback Naik 30,84% hingga Rabu (27/8)

Perbandingan ARPU dan Pelanggan XLSmart (EXCL), Indosat (ISAT) dan Telkomsel Semester I/2025
Premium
41 menit yang lalu

Perbandingan ARPU dan Pelanggan XLSmart (EXCL), Indosat (ISAT) dan Telkomsel Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Balik Arah BlackRock di Saham Sido Muncul (SIDO)

Balik Arah BlackRock di Saham Sido Muncul (SIDO)

Di Balik Lonjakan Saham MIRA 675% & Isu Akuisisi

Di Balik Lonjakan Saham MIRA 675% & Isu Akuisisi

Indeks Bisnis-27 Ditutup ke Zona Merah, BBCA, ANTM, hingga UNTR Tetap Cuan

Indeks Bisnis-27 Ditutup ke Zona Merah, BBCA, ANTM, hingga UNTR Tetap Cuan

Was-Was Dirut Summarecon (SMRA) Soal Pinjol, Hambat Akses Masyarakat Beli Rumah

Was-Was Dirut Summarecon (SMRA) Soal Pinjol, Hambat Akses Masyarakat Beli Rumah

IHSG Ditutup Menguat, Saham Prajogo BREN, BRPT & CDIA Dorong Laju Indeks

IHSG Ditutup Menguat, Saham Prajogo BREN, BRPT & CDIA Dorong Laju Indeks

Gerak Saham CUAN dan DSSA Menarik Dana Asing Setelah Resmi Bergabung dalam MSCI Global

Gerak Saham CUAN dan DSSA Menarik Dana Asing Setelah Resmi Bergabung dalam MSCI Global

Ekspektasi Guyuran Investasi Danantara ke Proyek Waste to Energi Dongkrak Saham TOBA & OASA

Ekspektasi Guyuran Investasi Danantara ke Proyek Waste to Energi Dongkrak Saham TOBA & OASA

Oil and Gas Issuers Face Negative Market Sentiment

Oil and Gas Issuers Face Negative Market Sentiment

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Arah Bisnis Waste to Energy UNTR usai Danantara Umumkan Patriot Bond
Korporasi
19 menit yang lalu

Arah Bisnis Waste to Energy UNTR usai Danantara Umumkan Patriot Bond

Rekomendasi Saham TOBA & OASA di Tengah Reli 'Tertiup' Sentimen Danantara
Korporasi
30 menit yang lalu

Rekomendasi Saham TOBA & OASA di Tengah Reli 'Tertiup' Sentimen Danantara

Mengenal GEM Limited, Perusahaan China yang Digandeng Danantara Hilirisasi Nikel Rp23,24 Triliun
Korporasi
1 jam yang lalu

Mengenal GEM Limited, Perusahaan China yang Digandeng Danantara Hilirisasi Nikel Rp23,24 Triliun

Minna Padi (PADI) Usulkan Pengendali Baru, Bukan SBM Milik Hapsoro
Korporasi
1 jam yang lalu

Minna Padi (PADI) Usulkan Pengendali Baru, Bukan SBM Milik Hapsoro

Analis Beberkan Ancaman dan Peluang di Balik Euforia Pasar Obligasi RI
Obligasi & Reksadana
1 jam yang lalu

Analis Beberkan Ancaman dan Peluang di Balik Euforia Pasar Obligasi RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

3

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

4

Aliran Deras Dana Asing ke Pasar Saham RI Setelah Pengumuman Rebalancing Indeks MSCI dan FTSE

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Tuntut Perlindungan Pers, Jurnalis Gelar Aksi di Depan Gedung MKjavascript:void(0)
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

3

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

4

Aliran Deras Dana Asing ke Pasar Saham RI Setelah Pengumuman Rebalancing Indeks MSCI dan FTSE

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025